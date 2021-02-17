«Холодная вода – это шок для организма». Водолаз рассказал об опасностях зимней рыбалки
Новости Беларуси. Внимание – безопасности. Сотрудники ОСВОД вместе с представителями МЧС мониторят водоемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Особое внимание уделяется рекам, потому что вода там более неустойчивая. А в поле зрения – рыбаки. Кстати, с начала года в Минской области на воде погибли 5 человек.
Как избежать трагедии – в материале Анастасии Кончиц.
Такие объявления для любителей зимней рыбалки делают регулярно. Как шутят спасатели: чтобы достучаться до совести. Кроме того, проводятся рейды, чтобы следить за безопасностью на воде. Например, вам понадобится острая отвертка, которая в случае крайней необходимости поможет лучше держаться за лед, а также жилетки и веревки. Холодная вода страшнее, чем кажется на первый взгляд.
Игорь Васильев, старший водолаз Смолевичской спасательной станции:
Холодная вода – это шок для организма. Все думают, что это просто так. На самом деле, если бы каждый человек попробовал ледяную воду – это как спазм, вздохнуть невозможно. И последствия. Нетренированный человек в холодной воде может выдержать до 10 минут, а потом наступает смерть. Они не тонут, они просто замерзают.
Сергей Феликсович Петровский – рыбак с 30-летним стажем. Он вкладывает в свое хобби всю душу и регулярно возвращается домой с уловом. Он говорит, что первое правило успешной рыбалки – безопасность. А еще Сергею Феликсовичу просто нравится это дело.
Сергей Петровский:
Завораживает. Когда первый раз выехал на рыбалку – было неинтересно. Но как только есть результат, тем более неплохой трофей – щука, 9 кг. Когда чувствуешь результат, конечно, само собой затягивает туда. И потом уже забросить это дело очень сложно.
Самым опасным лед на водоемах считается весной или ранней зимой, когда погода нестабильна. В этом случае рыбаков вообще просят подождать с выходом на поверхность воды. Лед может повести себя непредсказуемо. Безопасным считается лед, толщина которого не менее 7 сантиметров.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Благодаря морозам водоемы покрыты плотным льдом, но есть места, где его толщина все еще вызывает беспокойство. Вдвое сложнее заметить это под снегом.
Безусловно, сотрудники ОСВОД постоянно наблюдают за водоемами. Любителей зимней рыбалки все равно просят серьезно относиться к безопасности. Не выходить на лед в одиночку, обязательно проверять место. Потому что всегда лучше принести домой хороший улов и приятные впечатления.