«Холодная вода – это шок для организма». Водолаз рассказал об опасностях зимней рыбалки

Новости Беларуси. Внимание – безопасности. Сотрудники ОСВОД вместе с представителями МЧС мониторят водоемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание уделяется рекам, потому что вода там более неустойчивая. А в поле зрения – рыбаки. Кстати, с начала года в Минской области на воде погибли 5 человек. Как избежать трагедии – в материале Анастасии Кончиц.

Такие объявления для любителей зимней рыбалки делают регулярно. Как шутят спасатели: чтобы достучаться до совести. Кроме того, проводятся рейды, чтобы следить за безопасностью на воде. Например, вам понадобится острая отвертка, которая в случае крайней необходимости поможет лучше держаться за лед, а также жилетки и веревки. Холодная вода страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Игорь Васильев, старший водолаз Смолевичской спасательной станции:

Холодная вода – это шок для организма. Все думают, что это просто так. На самом деле, если бы каждый человек попробовал ледяную воду – это как спазм, вздохнуть невозможно. И последствия. Нетренированный человек в холодной воде может выдержать до 10 минут, а потом наступает смерть. Они не тонут, они просто замерзают.

Сергей Феликсович Петровский – рыбак с 30-летним стажем. Он вкладывает в свое хобби всю душу и регулярно возвращается домой с уловом. Он говорит, что первое правило успешной рыбалки – безопасность. А еще Сергею Феликсовичу просто нравится это дело.

Сергей Петровский:

Завораживает. Когда первый раз выехал на рыбалку – было неинтересно. Но как только есть результат, тем более неплохой трофей – щука, 9 кг. Когда чувствуешь результат, конечно, само собой затягивает туда. И потом уже забросить это дело очень сложно.

Самым опасным лед на водоемах считается весной или ранней зимой, когда погода нестабильна. В этом случае рыбаков вообще просят подождать с выходом на поверхность воды. Лед может повести себя непредсказуемо. Безопасным считается лед, толщина которого не менее 7 сантиметров.