«Очень важен тот стержень, который внутри у них». Молодые прокуроры принесли присягу в музее ВОВ
Новости Беларуси. В Минске молодые сотрудники органов прокуратуры 17 февраля приняли присягу. На церемонию в музее Великой Отечественной войны пригласили представителей Минска и столичного региона, Брестской, Витебской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Клятву служить на благо народа и страны дали более 20 специалистов, из них почти половина – девушки. Все они с уже присвоенными званиями, которые они получили за год работы в качестве помощников районных и межрайонных прокуроров. Каждый из них выбрал профессию осознанно и готов бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные качества своих предшественников.
Анна Шляхтова, помощник прокурора Советского района Минска:
Мы понимаем, что быть прокурором – это большая ответственность. И сегодня, принеся присягу, мы принимаем эстафету от старшего поколения, профессионализм которых является для нас, безусловно, примером. Для меня лично этот день является очень важным, потому что работать в органах прокуратуры было моей давней мечтой.
Артем Цветков, помощник прокурора Центрального района Минска:
Здесь самая хорошая школа для личностного роста с юридической стороны, в различных сферах (у нас прокуратура осуществляет надзор за всеми сферами), в связи с этим большое развитие, большой опыт.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В наши дни, в этот сложный, переломный, ответственный период для нашей страны, слова присяги звучат по-особому. Сейчас каждое слово имеет важное значение: верность долгу, защита Отечества, защита конституционного строя. Они, молодые прокурорские работники, которые сегодня принесут присягу, находятся на острие, на острие борьбы, противодействия экстремизму, терроризму в том числе, пресечения массовых беспорядков. И, помимо профессиональных качеств, профессиональной подготовки, сегодня очень важен тот стержень, который внутри у них.
В последние годы в прокуратуре приняты дополнительные меры по повышению требований к отбору кадров и уровню их профессиональной подготовки. Чтобы попасть на службу, кандидату необходимо сдать квалификационный экзамен и пройти собеседование. Идет проверка не только знаний и профессионализма, но и моральных качеств – это честность, добросовестность и ответственность.