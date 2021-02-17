«Очень важен тот стержень, который внутри у них». Молодые прокуроры принесли присягу в музее ВОВ

Новости Беларуси. В Минске молодые сотрудники органов прокуратуры 17 февраля приняли присягу. На церемонию в музее Великой Отечественной войны пригласили представителей Минска и столичного региона, Брестской, Витебской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клятву служить на благо народа и страны дали более 20 специалистов, из них почти половина – девушки. Все они с уже присвоенными званиями, которые они получили за год работы в качестве помощников районных и межрайонных прокуроров. Каждый из них выбрал профессию осознанно и готов бережно хранить и приумножать лучшие профессиональные качества своих предшественников.

Анна Шляхтова, помощник прокурора Советского района Минска:

Мы понимаем, что быть прокурором – это большая ответственность. И сегодня, принеся присягу, мы принимаем эстафету от старшего поколения, профессионализм которых является для нас, безусловно, примером. Для меня лично этот день является очень важным, потому что работать в органах прокуратуры было моей давней мечтой.

Артем Цветков, помощник прокурора Центрального района Минска:

Здесь самая хорошая школа для личностного роста с юридической стороны, в различных сферах (у нас прокуратура осуществляет надзор за всеми сферами), в связи с этим большое развитие, большой опыт.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

В наши дни, в этот сложный, переломный, ответственный период для нашей страны, слова присяги звучат по-особому. Сейчас каждое слово имеет важное значение: верность долгу, защита Отечества, защита конституционного строя. Они, молодые прокурорские работники, которые сегодня принесут присягу, находятся на острие, на острие борьбы, противодействия экстремизму, терроризму в том числе, пресечения массовых беспорядков. И, помимо профессиональных качеств, профессиональной подготовки, сегодня очень важен тот стержень, который внутри у них.