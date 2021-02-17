«С азартом подходят к помощи». Молодёжь Могилёва устраняет последствия снегопадов

Новости Беларуси. Заносы на дорогах, застрявшие автомобили и сугробы на тротуарах. Могилев продолжает устранять последствия сильных снегопадов, которые обрушились в минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегоуборочная техника (автогрейдеры, погрузчики, самосвалы) работает в круглосуточном режиме. Пока специалисты сосредоточили усилия на главных магистралях, горожане помогают расчистить от снега и льда дворы и небольшие улицы. Только в Октябрьском районе Могилева к работе подключились 80 волонтеров БРСМ. В социальных сетях молодежь отслеживает заявки могилевчан и спешит туда, где нужна их помощь.

Евгений Великанов, житель Могилева:

Я просто сам здесь живу и понимаю, что здесь неудобно ходить, здесь только прочищена проезжая часть и тоненькая дорожка. Поэтому надо сделать дорогу больше, потому что и одноклассники мои ходят и родные.

Денис Чепелев, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Октябрьского района Могилева:

Ребята очень активны, с азартом подходят к помощи нуждающимся людям – одиноко проживающим пенсионерам и иным, кто нуждается в этом, кто оставляет заявку. На сегодняшний день у нас работают телефоны горячих линий, на которые обращаются. Оказываем помощь в виде направления волонтеров для расчистки снега, чтобы люди могли выйти, чтобы могла подъехать та же самая скорая.