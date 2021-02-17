«Кто появляется без маски – выдаём». Как аграрии Минской области защищаются от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области снижается количество случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ситуация стабильная.
Новости Беларуси. В Минской области снижается количество случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ситуация стабильная.
Но меры безопасности остаются. Профилактика проводится не только в общественных местах, но и на сельскохозяйственных объектах. Здесь тоже надо обязательно носить маски и использовать антисептики.
Как аграрии защищены от вирусных инфекций – узнала Анна Куртасова.
Как правило, меры безопасности предусмотрены преимущественно в местах массового пребывания людей. Это транспорт, торговые объекты, кафе, социальные учреждения. Но профилактику заболеваний проводят и аграрии. В сельхозпредприятии «Занарочанский» Мядельского района сделано все, чтобы защититься от вирусных инфекций.
Анна Куртасова, корреспондент:
Аграрии, в основном, работают на свежем воздухе. Здесь концентрация людей гораздо меньше. Поэтому риск заболевания ниже. Но мер безопасности все равно придерживаются.
Все сотрудники только в масках, придерживаются безопасной дистанции. В мехмастерских есть антисептики, висят информационные стенды.
Подробности смотрите в нашем видеоматериале.