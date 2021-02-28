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Около города Помпеи археологи нашли древнеримский церемониальный экипаж

28 февраля 2021 12:30
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Новости Италии. Уникальная находка археологов. Древнеримский церемониальный экипаж недалеко от Помпеи был погребен вместе с городом в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около города Помпеи археологи нашли древнеримский церемониальный экипаж-1

Почти идеально сохранившаяся четырехколесная повозка, сделанная из железа, бронзы и олова, была найдена возле конюшен старинной виллы.

Около города Помпеи археологи нашли древнеримский церемониальный экипаж-4

Помпеи – одна из самых популярных достопримечательностей Италии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организованные раскопки там начались примерно в 1750 году.

# История # общество # Фотофакт

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