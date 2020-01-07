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Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире

07 января 2020 18:21
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7 января хоккейная команда главы белорусского государства победила в XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В решающем матче она была сильнее сборной России, счет - 4:1 (1:0,1:1, 2:0), сообщает БЕЛТА. 

Лучшими игроками финала были признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. 

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России 

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире-1

Фото: БЕЛТА 

Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 13-й титул победителей представительного форума любителей хоккея. Ранее они становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Российская команда праздновала успех трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах. 

Организаторами соревнований выступили Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет. 

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алексей Сергиевский # Игорь Брикун # Сергей Ковальчук

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