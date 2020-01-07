Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XVI Рождественском турнире

7 января хоккейная команда главы белорусского государства победила в XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В решающем матче она была сильнее сборной России, счет - 4:1 (1:0,1:1, 2:0), сообщает БЕЛТА.

Лучшими игроками финала были признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Как проходит финальный матч Рождественского турнира между командами Беларуси и России