Верховный Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении карателя Хатыни
Лишь у народа, который не забывает своего прошлого, есть надежда на лучшее будущее. Именно поэтому в нашей стране идет активная работа над расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это необходимо, чтобы люди знали правду и бережно хранили свою историю, гордились подвигами предков, а виновные были изобличены и понесли наказание. Даже посмертно, ведь у некоторых преступлений нет сроков давности.
19 ноября одно из таких дел начал рассматривать Верховный Суд. Оно возбуждено в отношении карателя Хатыни Константина Смовского. Он обвиняется по 26 эпизодам преступной деятельности.
Украинский коллаборационист был руководителем 118-го карательного батальона. Это подразделение участвовало практически во всех карательных операциях на территории нашей страны. В 1945 году Смовский бежал на Запад, а в возрасте 70 лет (в 1960-м) он скончался в американском Миннеаполисе.
Его пытались привлечь к ответственности, но США отказались выдать преступника советской стороне. По делу карателя проходят почти 70 свидетелей, а общий объем материалов – 49 томов. В основу обвинения легли материалы судебных процессов, которые проходили в советское время над другими карателями.
Стоит отметить, это уже второе дело против пособников нацистов, которое будет рассматривать Верховный Суд Беларуси.