Верховный Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении карателя Хатыни

Лишь у народа, который не забывает своего прошлого, есть надежда на лучшее будущее. Именно поэтому в нашей стране идет активная работа над расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необходимо, чтобы люди знали правду и бережно хранили свою историю, гордились подвигами предков, а виновные были изобличены и понесли наказание. Даже посмертно, ведь у некоторых преступлений нет сроков давности. 19 ноября одно из таких дел начал рассматривать Верховный Суд. Оно возбуждено в отношении карателя Хатыни Константина Смовского. Он обвиняется по 26 эпизодам преступной деятельности.