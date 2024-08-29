Чему учат в образовательных центрах безопасности МЧС

Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. Надеюсь, вспомнили таблицу умножения и перестраиваются на учебный режим. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Центр безопасности МЧС вносит свою лепту в проявление интереса детей к правилам безопасности?
Максим Клочко, начальник центра по взаимодействию с общественностью и СМИ при МЧС Беларуси:
Я бы сказал, даже не центр безопасности, а центры безопасности, их у нас в 11 штук. Самый главный республиканского уровня находится в Минске на улице Олешева. Мы проанализировали и пришли к такому выводу, что дети, наверное, в школе устают от зазубривания, поэтому каждую чрезвычайную ситуацию смоделировали. Дали возможность ребенку в ней поучаствовать и самостоятельно выйти из этой ситуации. Например, пожар в квартире, пожар в лесу, заблудился в лесу, вопросы криминальной безопасности, правил дорожного движения. Дети с помощью интерактивных зон, современных технологий могут максимально погрузиться в ту среду опасной ситуации. Уже на примере преподавателя, выйти из этой ситуации и запомнить правила действия и безопасности.
Подробности в видео.