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В Минске планируют ограничить движение СПМ возле школ

29 августа 2024 15:51
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Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Что касается средств персональной мобильности, появились ли какие-то тихие зоны? Как в этом плане в безопасности наши дети?

В Минске планируют ограничить движение СПМ возле школ-2

Виталий Сауц, начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время мы с шеринговыми компаниями прорабатываем вопрос, чтобы у каждой школы сделать тихую зону. Это зона будет связана с тем, что там полностью запрещено движение средств персональной мобильности шеринговых компаний либо она будет снижена до той минимальной скорости, которая позволит безопасно двигаться обычным пешеходам и лицам, передвигающимся на средствах персональной мобильности.

Подробности в видео.

# Правила дорожного движения # Екатерина Забенько # Виталий Сауц

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