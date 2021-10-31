Ходят в костюмах с производства и гордятся своей работой. О чём говорят работники камвольной фабрики?

Новости Беларуси. Конечно, санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и объемы экспорта растут, например, наших тканей в ту же Польшу.

На неделе Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась на «Камволь», чтобы узнать, о чем сегодня говорят в цехах и что волнует коллектив. И во время съемок пересеклась с делегацией из Италии. Бизнесмены приехали обсудить детали контракта. На вопрос, почему именно белорусскому производителю отдали предпочтение, – ответ: все дело в качестве. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». Встречают на текстильном предприятии, конечно, по одежде. Приятные нюансы профессии.

Ирина Григорьян, генеральный директор предприятия:

Я вот в костюме из ткани «Камволя». Чистая шерсть. Очень долго думала, как бы мне найти время, выехать в дизайн-центр «Камволь» и заказать себе костюм. Вот, смеюсь, выехала – и осталась.

Еще на входе вам обязательно расскажут о панно – за ним ухаживают и тщательно берегут. Это своего рода связующая нить истории текстильного гиганта. Его судьба складывалась по-разному, но во все времена главными здесь были, есть и будут...

Ирина Григорьян:

Это наши люди. Хороший социальный пакет мы в прошлом году разработали, чтобы тоже у нас была возможность поощрять уже весь коллектив.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

На камвольный комбинат идем не с пустыми руками – это натуральный продукт, аргентинская шерсть. Посмотрим, что получится в конце технологического процесса.

Шутки, но в емкости 50 килограммов шерсти. Это сегодня легким движением руки сырье поступает на линию. Так было не всегда, уверяют представители разных поколений «Камволя». Оператор оборудования, начальник лаборатории, директор одной из фабрик – им есть с чем сравнивать и что рассказать в цеху молодым специалистам. В 1950-х тут снимали кино, а в 2012-м – работали на морозе. Рассказываем историю «Камволя». Читайте здесь.

Ольга Ремизова, директор прядильной фабрики предприятия:

Даже слезы наворачиваются. Потому что, наверное, сама, как говорится, из народа. И понимаю: да, это выстрадано белорусами, да, люди, которые пытаются закрывать – это люди не понимают. Насколько это, действительно… Во-первых, на камвольном комбинате порядка 800 человек работают. Нельзя загубить легкую промышленность. Нельзя.

Светлана Яковенко, начальник химической лаборатории предприятия:

Против остановок, каких-то санкций извне, потому что мы хотим работать. Мы хотим улучшать, как говорится, процветание своей Беларуси, своего камвольного комбината.

Екатерина Каглян, молодой специалист предприятия:

Хочу связать свою жизнь с этой профессией. Недавно прошел «Мисс-2020», там были ткани «Камволя». Когда смотрела на них, у меня прямо душу захватывало, что это ткань именно «Камволя» и я сейчас тут.

С прядильной фабрики уже нитки поступают на ткацкие станки. И тут рождаются первые метры ткани. Но прежде чем попасть в магазин, каждый рулон пройдет обработку и выдержит испытание на качество: экзаменаторы проверят материал буквально по сантиметру. Кстати, из того количества сырья, которое мы привезли на линию, сошьют примерно 25 костюмов. Вот эти метры сотканы для авиаторов. Эти – пойдут на форму для пограничников. Рядом для железнодорожников. А это в торговую сеть, заказчикам и на экспорт. «Мы не просто произвели, мы еще это и продали». Как белорусский «Камволь» работает во время пандемии и санкций? Подробности здесь.

И вот пример. Итальянцы приехали договариваться о сотрудничестве. Уверяют, о белорусском промышленном текстильном производстве сегодня знают во всем мире. Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь». Читайте здесь.

Но не только о новом контракте говорят сегодня в цехах предприятия. Вот-вот в фирменные магазины поступит новая коллекция одежды от «Камволя». Теперь по новым технологиям создают ткани, держать руку на модном пульсе и чувствовать, что точно будет носиться, помогает дизайн-центр.

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра предприятия:

Это все камвольные ткани, ткани производства камвольного комбината. Это прекрасные полушерстяные ткани из лайкры, которые не колются, не колючие, очень приятные, тактильные. Обратите внимание на цветовую палитру. Что нам несет нынешняя осень и будущая зима – это, конечно же, такие природные, натуральные оттенки.