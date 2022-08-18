Белорусский экипаж завоевал золото на огневом этапе конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022

Золото – наше! Белорусские военнослужащие стали лучшими на огневом этапе конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022. Состязание проходит впервые на территории двух стран – России и Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, наш экипаж успешно выполнил задачу этапа «Огневой»: метко из пулемета поразил мишени с борта автомобиля. Стрельба велась с коротких остановок по появляющимся мишеням. К слову, сегодня это не все успехи белорусских военных.

Во Вьетнаме завершился конкурс «Аварийный район». Сборная Вооруженных Сил Беларуси заняла второе место. Напомним, что АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает три конкурса.