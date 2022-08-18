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Белорусский экипаж завоевал золото на огневом этапе конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022

18 августа 2022 14:02
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Золото – наше! Белорусские военнослужащие стали лучшими на огневом этапе конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022. Состязание проходит впервые на территории двух стран – России и Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экипаж завоевал золото на огневом этапе конкурса «Военное ралли» АрМИ-2022-1

Так, наш экипаж успешно выполнил задачу этапа «Огневой»: метко из пулемета поразил мишени с борта автомобиля. Стрельба велась с коротких остановок по появляющимся мишеням. К слову, сегодня это не все успехи белорусских военных.

Во Вьетнаме завершился конкурс «Аварийный район». Сборная Вооруженных Сил Беларуси заняла второе место. Напомним, что АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает три конкурса.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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