«Хочу вам показать ту Беларусь, которую я люблю». Народный депутат Украины снял фильм о нашей стране

В это же время еще одна соседка (речь об Украине) продолжает укреплять с Беларусью границу и строит вертолетные площадки под предлогом миграционного кризиса. Хотя будем откровенны, жизнь в соседнем государстве не самая завидная. Тем не менее украинцы подстраховываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины:

Давайте знакомится, я народный депутат Украины Евгений Шевченко. Хочу показать вам фильм о реальной Беларуси. Изначально я планировал построить его на сравнении: у них и у нас. И было бы очень просто показать, насколько эффективнее наши соседи распорядились активами, доставшимися им после развала Советского Союза. Но я не стал этого делать, потому что Украина проигрывает практически во всех сферах – в экономике, в социальной сфере, в медицине, даже в диджитализации, о которой так много говорит наш президент. Я постараюсь в этом фильме никого не критиковать, не навязывать вам какие-либо выводы. В то же время это будет очень субъективный взгляд, я не буду скрывать своей симпатии.

Я хочу вам показать ту Беларусь, которую я люблю, которую я хочу построить в Украине. За неделю мы с операторами проехали почти 2 000 километров по белорусским дорогам. Отличным, кстати, дорогам. Но этот фильм не развлекательный тревел-блог. Если вам интересны только яркие картинки и жареные факты, возможно, не стоит тратить полтора часа своего времени. Но если вы хотите посмотреть, как живут наши ближайшие соседи, с которыми у нас общая история и, я уверен, будущее, увидеть реальную Беларусь, а не страшилку, которую формируют в вашем сознании наши независимые СМИ. Присоединяйтесь, будет интересно. Я хочу сказать, главный герой в этом фильме не депутат Шевченко и не Президент Лукашенко, главные герои – это белорусы. Наши братья, которые успешно работают, растят детей, мечтают и гордятся своей страной. Любят Украину и нас с вами. Поехали.

Евгений Шевченко побывал на многих белорусских предприятиях, пообщался с сотрудниками, узнал, как им живется в стране, конечно, не упустил возможности поинтересоваться зарплатами. Также в фильме есть кадры общения с нашим Президентом во время рабочей поездки на Петриковский горно-обогатительный комбинат.