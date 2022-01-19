«Было сразу очень страшно». Более 1000 белорусских десантников окунулись в купель на Крещение

Новости Беларуси. К крещенским купаниям присоединились и белорусские военнослужащие, многие также пришли в храмы на праздничный молебен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто остался на дежурстве, купели организовали на территории воинских частей. Брестские и витебские десантники традиционно участвуют массово, к традиции приобщились и солдаты срочной службы. Причем, как признаются сами военнослужащие, крещенские купания для них особый ритуал с верой в сердце. Репортаж Константина Герцева.

В здоровом теле здоровый дух – это крылатое латинское выражение прекрасно адаптировалась под белорусские реалии. Особенно, когда элита Вооруженных Сил приобщается к одному из самых любимых народных обрядов – окунание в крещенскую прорубь. Для брестских десантников эта традиция не нова, да и сами военнослужащие шутят, боязнь ледяной воды отсутствует у каждого с начала службы.

Первый пошел – это командир бригады, в личной беседе он скажет: «Мы настоящее братство: под одним Богом ходим и одному Отечеству служим». Как итог, на базе части смогли окунуться более 700 военнослужащих и приглашенных.

Дмитрий Коршунов, командир 38-й десантно-штурмовой бригады:

После освящения воды в бригадной купели, военнослужащие бригады на добровольной основе с молитвой в сердце закалили и укрепили свой духовный стержень, стержень веры прежде всего. Военнослужащее сил специальных операций.

Для гвардии лейтенанта Алексея Тристеня это первое Крещение в статусе офицера. Сейчас с солдатами-срочниками в палатке он на многое смотрит иначе, ведь у командира взвода ответственности гораздо больше. Но, то и дело, вспоминает свои первые ощущения.

Алексей Тристень, военнослужащий 38-й десантно-штурмовой бригады:

Это было сразу очень страшно, потом, когда окунулся, уже ни страха, уже ничего нет. Не страшно, а наоборот, бодрит.

Окунаться решил одним из первых – примером надо быть во всем. Как признается, эти эмоции забыть невозможно, а легкость после запоминается навсегда.

Алексей Тристень:

Чувство бодрости и чувство того, что я очистился. Холода не чувствую вообще ни капли, никакого.

Бывший однокурсник Алексея Евгений Кудинович тоже гвардии лейтенант, но уже в 103-й витебской воздушно-десантной бригаде. На вопрос «зачем?» отвечает четко: нравственно-духовный рост для военнослужащего крайне важен, здесь мы становимся ближе, а единство для нас – это все.

Евгений Кудинович, военнослужащий 103-й воздушно-десантной бригады:

Я могу сказать так, что за все время, пока я нахожусь в Вооруженных Силах, я еще ни разу не болел ничем. Были переломы пару раз, но ничего особенного. Все болезни проходят, как рукой. Даже во время пандемии у меня максимум – пару часов познобило и все. Я считаю, что отчасти есть в этом окунании какой-то стержень, стальное закаливание организма.

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Ежегодно личный состав нашей бригады проводит праздничное окунание, Крещение в этом году 19 января. Мы проводим это мероприятие в нашей часовне, которая была построена несколько лет назад. У нас своя купель, наш батюшка отец Александр проводит предварительно церемонию освящения, чтобы уже в святую воду желающие окунались.