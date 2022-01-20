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На государственном гербе Беларуси обнаружили не менее 8 повреждений. Расследование продолжается

20 января 2022 06:55
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Новости Беларуси. Не менее 8 повреждений на государственном гербе Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На государственном гербе Беларуси обнаружили не менее 8 повреждений. Расследование продолжается-1

Напомним, на белорусско-польской границе в Гродненском районе в начале недели был испорчен погранзнак с государственным символом. Ко всему, лицевой стороной направлен в сторону сопредельного государства.  Это обнаружил пограннаряд во время несения службы. Польская же сторона распространяет ложную информацию.  С места происшествия были изъяты табличка с изображением герба, металлические шарики, изучалась возможная траектория их полета. Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках уголовного дела.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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