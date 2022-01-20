На государственном гербе Беларуси обнаружили не менее 8 повреждений. Расследование продолжается

Напомним, на белорусско-польской границе в Гродненском районе в начале недели был испорчен погранзнак с государственным символом. Ко всему, лицевой стороной направлен в сторону сопредельного государства. Это обнаружил пограннаряд во время несения службы. Польская же сторона распространяет ложную информацию. С места происшествия были изъяты табличка с изображением герба, металлические шарики, изучалась возможная траектория их полета. Выяснение всех обстоятельств продолжается в рамках уголовного дела.