Страны намерены углублять отношения. Беларусь и Китай отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений

Новости Беларуси. Беларусь и Китай отмечают 20 января 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Нас связывают не только торгово-экономические контакты и масштабные проекты в самых разных сферах, но и искренняя дружба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время сотрудничества две страны достигли значительных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем взаимной торговли увеличился в 50 раз. Взаимодействие Минска и Пекина каждый год подкрепляют все новые и новые направления. Поддерживают страны друг друга и в трудные времена, в том числе на международной арене.