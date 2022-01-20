Прямой эфир

Страны намерены углублять отношения. Беларусь и Китай отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений

20 января 2022 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Китай отмечают 20 января 30-летие со дня установления дипломатических отношений.  Нас связывают не только торгово-экономические контакты и масштабные проекты в самых разных сферах, но и искренняя дружба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страны намерены углублять отношения. Беларусь и Китай отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений-1

За время сотрудничества две страны достигли значительных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем взаимной торговли увеличился в 50 раз. Взаимодействие Минска и Пекина каждый год подкрепляют все новые и новые направления. Поддерживают страны друг друга и в трудные времена, в том числе на международной арене.

Страны намерены углублять отношения. Беларусь и Китай отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений-4

Крепнет тесная связь еще благодаря и хорошим отношениями между главами двух государств: Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Встречаются лидеры регулярно. Крайний раз – в 2019 году.  Это был 12-й по счету визит нашего Президента в Китай. В дальнейшем страны намерены только углублять отношения.  Это подтвердили оба лидера в недавнем телефонном разговоре. 

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Было сразу очень страшно». Более 1000 белорусских десантников окунулись в купель на Крещение
19 января 2022 20:45

«Было сразу очень страшно». Более 1000 белорусских десантников окунулись в купель на Крещение

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области
19 января 2022 20:42

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области

«Место уникальное, вы видите, такое низинное. Здесь бьет более 100 ключей». Что ещё известно о Трофимовой кринице?
19 января 2022 20:41

«Место уникальное, вы видите, такое низинное. Здесь бьет более 100 ключей». Что ещё известно о Трофимовой кринице?