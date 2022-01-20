Страны намерены углублять отношения. Беларусь и Китай отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений
Новости Беларуси. Беларусь и Китай отмечают 20 января 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Нас связывают не только торгово-экономические контакты и масштабные проекты в самых разных сферах, но и искренняя дружба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время сотрудничества две страны достигли значительных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем взаимной торговли увеличился в 50 раз. Взаимодействие Минска и Пекина каждый год подкрепляют все новые и новые направления. Поддерживают страны друг друга и в трудные времена, в том числе на международной арене.
Крепнет тесная связь еще благодаря и хорошим отношениями между главами двух государств: Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Встречаются лидеры регулярно. Крайний раз – в 2019 году. Это был 12-й по счету визит нашего Президента в Китай. В дальнейшем страны намерены только углублять отношения. Это подтвердили оба лидера в недавнем телефонном разговоре.