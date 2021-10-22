У этих коз молоко со вкусом пломбира. Вот как в Беларуси разводят англо-нубийскую породу

Новости Беларуси. Римские профили, длинные шеи, огромные уши и ласковый нрав. Не влюбиться в этих животных невозможно. Хотя поначалу необычный типаж вводит в заблуждение: широкая и безрогая морда напоминает овечью, а обвислые уши – бассет-хаунда. Не сомневайтесь, это козы. Причем одной из самых древних и интересных пород, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

О пользе козьего молока ходят легенды. Сейчас экопродукты особенно в тренде. И все больше домашних ферм стремятся разводить этих животных. Сегодня мы приехали на одно из хозяйств в Минском районе, чтобы познакомиться с необычной англо-нубийской породой коз. Узнаем, зачем этим козам такие большие уши и почему их молоко имеет вкус пломбира. Несколько лет назад Татьяна переехала из города в деревню и начала держать коз. Вначале более привычных зааненских. Пока однажды с первого взгляда не влюбилась в этих вислоухих симпатяг. Яна Шипко:

Татьяна, с чего началась ваша любовь к этой необычной породе?

Татьяна Уварова, хозяйка англо-нубийских коз:

Во-первых, с красоты, как-то увидела эту породу в журнале, влюбилась сначала просто во внешность этих коз. А уже потом, когда я привезла их сюда, и характер у них замечательнейший просто. И вдобавок ко всему: у них очень вкусное молоко.

Сейчас в ее пестром стаде около 15 голов. Окрас, кстати, варьируется от белого до черного, и постоянно удивляет сочетаниями. Пятнистые, мраморные, черепаховые. Татьяна Уварова:

Эта коза рожает, чего только ни придумаешь: и розовых, и в пятнышки, и белых.

У англо-нубийских козочек африканские предки. По одной из версий нубийки – первая одомашненная человеком порода. И только в 19-м веке благодаря английским селекционерам появились первые представители современной породы. Англичане стремились сохранить лучшие качества, сегодня эту породу ценят за высокие удои и необычный вид. Яна Шипко:

А какая история этой породы? Татьяна Уварова:

Давным-давно англичане придумали, что им надо соединить молочность, мясо и красоту. И вывели из нескольких пород англо-нубийскую породу. В ней есть и южные крови, и европейские. Это считается мясо-молочная порода. То есть у них и мясо вкусное, и очень вкусное молоко.

Яна Шипко:

Правда, что оно с пломбирным вкусом? Татьяна Уварова:

Да, к сожалению, сейчас не могу его дать, все козы в декретном отпуске. Мы вот-вот должны родить. А молоко очень вкусное, плотное, жирное, мы делаем сыры, йогурты, кефиры.

Яна Шипко:

Своими руками? Татьяна Уварова:

Да, все делаем сами. Деткам берут часто (грудничкам). И оно антиаллергенное. Если на коровье бывает аллергия, то на козье практически не бывает.

Обзавестись нубийкой – удовольствие не из дешевых. Если заглянуть на сайт с объявлениями, цены по несколько сот долларов. А в Европе счет за элитных представителей породы идет на тысячи евро. Татьяна тщательно следит за чистотой породы. У каждой козочки родословная в несколько поколений иностранных родственников. Яна Шипко:

Какие признаки выдают, что это породистая козочка?

Татьяна Уварова:

Нос с горбинкой, уши длинные, они должны заходить за нос за 2,5 см. если очень длинные, то это уже другая порода. Тут все по сантиметрам. Корпус молочный. Яна Шипко:

Козочка, зачем тебе такие большие уши? Уши у этих коз прямо как у спаниелей, на самом деле просто огромные, и они не только придают англо-нубийским козам необычный вид, но и в жарких странах служат для охлаждения. Вот такие естественные вентиляторы.

На самом деле такие уши, как и у зайцев, нужны козам как радиатор охлаждения. За счет мощных сосудов регулируется теплообмен. Когда нужно поберечь тепло, артерии сужаются, сбросить – наоборот. Вопреки стереотипам эта порода легко акклиматизируется в наших условиях. Да и к рациону неприхотливы. Любимое лакомство – яблоки. Не только внешним видом англо-нубийские козы напоминают собак. К человеку они так же привязаны. На радость хозяевам ходят «хвостиком» и любят внимание. Но при случае могут и строптивость показать.

Яна Шипко:

Теперь понятно, почему у них рогов нет.