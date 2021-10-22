У этих коз молоко со вкусом пломбира. Вот как в Беларуси разводят англо-нубийскую породу
Новости Беларуси. Римские профили, длинные шеи, огромные уши и ласковый нрав. Не влюбиться в этих животных невозможно. Хотя поначалу необычный типаж вводит в заблуждение: широкая и безрогая морда напоминает овечью, а обвислые уши – бассет-хаунда. Не сомневайтесь, это козы. Причем одной из самых древних и интересных пород, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
О пользе козьего молока ходят легенды. Сейчас экопродукты особенно в тренде. И все больше домашних ферм стремятся разводить этих животных. Сегодня мы приехали на одно из хозяйств в Минском районе, чтобы познакомиться с необычной англо-нубийской породой коз. Узнаем, зачем этим козам такие большие уши и почему их молоко имеет вкус пломбира.
Несколько лет назад Татьяна переехала из города в деревню и начала держать коз. Вначале более привычных зааненских. Пока однажды с первого взгляда не влюбилась в этих вислоухих симпатяг.
Яна Шипко:
Татьяна, с чего началась ваша любовь к этой необычной породе?
Татьяна Уварова, хозяйка англо-нубийских коз:
Во-первых, с красоты, как-то увидела эту породу в журнале, влюбилась сначала просто во внешность этих коз. А уже потом, когда я привезла их сюда, и характер у них замечательнейший просто. И вдобавок ко всему: у них очень вкусное молоко.
Сейчас в ее пестром стаде около 15 голов. Окрас, кстати, варьируется от белого до черного, и постоянно удивляет сочетаниями. Пятнистые, мраморные, черепаховые.
Татьяна Уварова:
Эта коза рожает, чего только ни придумаешь: и розовых, и в пятнышки, и белых.
У англо-нубийских козочек африканские предки. По одной из версий нубийки – первая одомашненная человеком порода. И только в 19-м веке благодаря английским селекционерам появились первые представители современной породы. Англичане стремились сохранить лучшие качества, сегодня эту породу ценят за высокие удои и необычный вид.
Яна Шипко:
А какая история этой породы?
Татьяна Уварова:
Давным-давно англичане придумали, что им надо соединить молочность, мясо и красоту. И вывели из нескольких пород англо-нубийскую породу. В ней есть и южные крови, и европейские. Это считается мясо-молочная порода. То есть у них и мясо вкусное, и очень вкусное молоко.
Яна Шипко:
Правда, что оно с пломбирным вкусом?
Татьяна Уварова:
Да, к сожалению, сейчас не могу его дать, все козы в декретном отпуске. Мы вот-вот должны родить. А молоко очень вкусное, плотное, жирное, мы делаем сыры, йогурты, кефиры.
Яна Шипко:
Своими руками?
Татьяна Уварова:
Да, все делаем сами. Деткам берут часто (грудничкам). И оно антиаллергенное. Если на коровье бывает аллергия, то на козье практически не бывает.
Обзавестись нубийкой – удовольствие не из дешевых. Если заглянуть на сайт с объявлениями, цены по несколько сот долларов. А в Европе счет за элитных представителей породы идет на тысячи евро. Татьяна тщательно следит за чистотой породы. У каждой козочки родословная в несколько поколений иностранных родственников.
Яна Шипко:
Какие признаки выдают, что это породистая козочка?
Татьяна Уварова:
Нос с горбинкой, уши длинные, они должны заходить за нос за 2,5 см. если очень длинные, то это уже другая порода. Тут все по сантиметрам. Корпус молочный.
Яна Шипко:
Козочка, зачем тебе такие большие уши? Уши у этих коз прямо как у спаниелей, на самом деле просто огромные, и они не только придают англо-нубийским козам необычный вид, но и в жарких странах служат для охлаждения. Вот такие естественные вентиляторы.
На самом деле такие уши, как и у зайцев, нужны козам как радиатор охлаждения. За счет мощных сосудов регулируется теплообмен. Когда нужно поберечь тепло, артерии сужаются, сбросить – наоборот. Вопреки стереотипам эта порода легко акклиматизируется в наших условиях. Да и к рациону неприхотливы. Любимое лакомство – яблоки.
Не только внешним видом англо-нубийские козы напоминают собак. К человеку они так же привязаны. На радость хозяевам ходят «хвостиком» и любят внимание. Но при случае могут и строптивость показать.
Яна Шипко:
Теперь понятно, почему у них рогов нет.
Татьяна Уварова:
Да, рога мы убираем сразу же, на пятый день после рождения, потому что в стаде лучше всего, конечно, чтобы козы были безрогие. У них характер как у собак. Вы заметили, мы им уже ничего не даем, а они крутятся все время около нас. Они направлены на человека, когда мы ходим пастись, они никуда от нас далеко не уходят.
Из их молока испанцы делают несколько неповторимых сортов сыра. Эта порода коз уже есть и в Беларуси – подробнее здесь.