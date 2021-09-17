Расскажу сверстникам о встрече с Натальей Ивановной. Суворовец поделился эмоциями от посещения Совета Республики

Новости Беларуси. Праздничный и откровенный диалог. Глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Союза женщин Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом собрались представители разных поколений. Женщины пришли на встречу со своими детьми. Ведь голос тех, за кем будущее, сегодня особенно важен.

Глеб Мильяненко, учащийся Минского суворовского училища:

Впервые мне удалось попасть в здание Совета Республики, где принимаются центральные законы нашего государства. Мне здесь очень понравилось. Расскажу, конечно, своим сверстникам о встрече с Натальей Ивановной, это такой почетный человек, расскажу про суть беседы, про что она рассказывала нам, про музейную экспозицию.