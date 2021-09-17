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Расскажу сверстникам о встрече с Натальей Ивановной. Суворовец поделился эмоциями от посещения Совета Республики

17 сентября 2021 17:00
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Новости Беларуси. Праздничный и откровенный диалог. Глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Союза женщин Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расскажу сверстникам о встрече с Натальей Ивановной. Суворовец поделился эмоциями от посещения Совета Республики-1

За круглым столом собрались представители разных поколений. Женщины пришли на встречу со своими детьми. Ведь голос тех, за кем будущее, сегодня особенно важен.

Расскажу сверстникам о встрече с Натальей Ивановной. Суворовец поделился эмоциями от посещения Совета Республики-4

Глеб Мильяненко, учащийся Минского суворовского училища:
Впервые мне удалось попасть в здание Совета Республики, где принимаются центральные законы нашего государства. Мне здесь очень понравилось. Расскажу, конечно, своим сверстникам о встрече с Натальей Ивановной, это такой почетный человек, расскажу про суть беседы, про что она рассказывала нам, про музейную экспозицию.

О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД? Читайте здесь.

# Год народного единства # общество # Наталья Кочанова # Глеб Мильяненко # Фотофакт

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