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«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД

17 сентября 2021 17:10
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Новости Беларуси. Праздничный и откровенный диалог. Глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Союза женщин Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-1

За круглым столом собрались представители разных поколений. Женщины пришли на встречу со своими детьми. Ведь голос тех, за кем будущее, сегодня особенно важен.

«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-4

Диалог длился несколько часов и получился живым и неформальным. Обсудили и особенности работы верхней палаты парламента, и современные вызовы. Не обошлось и без вопросов личных.

«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-7

Многих интересовал жизненный опыт Натальи Кочановой.

«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-10

Алеся Суринт, заместитель председателя первичной организации БСЖ Центрального аппарата МВД:
Для нас это огромная честь. Мы вместе с нашими детьми попали в сердце нашей страны, где принимаются судьбоносные для нас всех решения, где самые важные законопроекты проходят свою историю, свою жизнь. И потом все наше население, весь наш народ живет по этим законам. Для нас это очень почетно и очень знаково.

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«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-13

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пришли активисты Белорусского союза женщин МВД со своими детьми к нам сюда, в Совет Республики, для того, чтобы ознакомиться с работой Совета Республики, для того, чтобы увидеть, чем занимаются члены Совета Республики. Ну и, конечно, мы провели такую встречу, по-моему, очень интересную. Прежде всего, конечно, задавали вопросы, которые касаются кашей деятельности, чем занимаемся мы, какие законопроекты мы рассматриваем, возможно, какие еще у нас есть предложения, может быть, что-то законодательно не урегулировано, а нужно решать. Ну и такие вопросы, которые сегодня касаются личного плана как председатель Совета Республики в быту живет? Мы достаточно откровенно говорили, и я думаю, что это было интересно.

«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД-16

Инициатором встречи выступил женский актив Совета Республики и МВД. Добавим, что перед диалогом для гостей верхней палаты парламента провели экскурсию по музею, а также залу заседаний, где принимают законопроекты.

# Год народного единства # общество # Наталья Кочанова # Алеся Суринт # Глеб Мильяненко # Фотофакт

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