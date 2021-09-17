«Как председатель Совета Республики в быту живёт?» О чём спросили Наталью Кочанову на встрече с членами Союза женщин МВД

Новости Беларуси. Праздничный и откровенный диалог. Глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Союза женщин Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом собрались представители разных поколений. Женщины пришли на встречу со своими детьми. Ведь голос тех, за кем будущее, сегодня особенно важен.

Диалог длился несколько часов и получился живым и неформальным. Обсудили и особенности работы верхней палаты парламента, и современные вызовы. Не обошлось и без вопросов личных.

Многих интересовал жизненный опыт Натальи Кочановой.

Алеся Суринт, заместитель председателя первичной организации БСЖ Центрального аппарата МВД:

Для нас это огромная честь. Мы вместе с нашими детьми попали в сердце нашей страны, где принимаются судьбоносные для нас всех решения, где самые важные законопроекты проходят свою историю, свою жизнь. И потом все наше население, весь наш народ живет по этим законам. Для нас это очень почетно и очень знаково. Суворовец поделился эмоциями от посещения Совета Республики. Читайте здесь.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Пришли активисты Белорусского союза женщин МВД со своими детьми к нам сюда, в Совет Республики, для того, чтобы ознакомиться с работой Совета Республики, для того, чтобы увидеть, чем занимаются члены Совета Республики. Ну и, конечно, мы провели такую встречу, по-моему, очень интересную. Прежде всего, конечно, задавали вопросы, которые касаются кашей деятельности, чем занимаемся мы, какие законопроекты мы рассматриваем, возможно, какие еще у нас есть предложения, может быть, что-то законодательно не урегулировано, а нужно решать. Ну и такие вопросы, которые сегодня касаются личного плана – как председатель Совета Республики в быту живет? Мы достаточно откровенно говорили, и я думаю, что это было интересно.