«Вспоминаю наших людей, наши красивые улицы». Мисс Беларусь – 2021 Дарья Гончаревич о работе за границей

Новости Беларуси. Национальная школа красоты – старейшая модельная школа Беларуси, которая основана еще в 1996 году по указу Президента. Расположено здание в самом центре Минска, на улице Мельникайте. Чтобы научиться правильно держать осанку и позировать перед камерой, воспитанники приходят сюда несколько раз в неделю, оттачивая свое мастерство, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Сегодня мы встретились с главной красавицей страны Дарьей Гончаревич, победительницей конкурса «Мисс Беларусь – 2021», для которой школа красоты уже давно стала местом силы и вторым домом.

Дарья Гончаревич, мисс Беларусь – 2021:

Когда-то, когда существовали еще драконы, ведьмы и разные мистические существа, как раз таки на улице Мельникайте, где стоит Национальная школа красоты, происходили чудеса. Где-то недалеко ловили красавиц и в дар приносили драконам, как раз таки через улицу Мельникайте. Так интересно, что через какое-то время была построена Национальная школа красоты, поэтому это такое символическое место. Но мы красавиц никому не отдаем, поддерживаем. Здесь они развиваются, учатся красоте. Я здесь с 12 лет. За это время эта школа стала для меня вторым домом. Пришла сюда учиться моделингу. В возрасте 12-13 лет я здесь обучалась, проходила курс профподготовки. Можно сказать, что здесь моя душа и тело. 15 апреля пройдет очень знаковое событие для нашей школы красоты – 25 лет ее существования. Пройдет это во Дворце Республики, поэтому я здесь действительно провожу много времени, потому что сейчас очень активно готовимся.

В столь юном возрасте у девушки уже большой опыт в модельном бизнесе. В настоящее время Дарья работает с известными белорусскими брендами в качестве модели, а также создает одежду для себя. В планах стать организатором Недели моды в Беларуси. Дарья Гончаревич:

Сейчас меня приглашают на различные конкурсы красоты как жюри. Например, в Национальной школе красоты скоро состоится конкурс для маленьких девочек до 12 лет – «Королева красоты» Национальной школы красоты. И студенческие конкурсы красоты тоже я посещаю как жюри. Так что очень много планов. Недавно я вернулась из Италии, была на миланской Неделе моды в качестве участника. Мне очень понравилось, все было действительно интересно, необычно. Но я хочу сказать, что в Беларуси мне больше нравится, как проходят такие показы. Здесь все родное, более слаженная работа.

Святая святых школы красоты – это гримерка. Здесь проходят последние приготовления красавиц к дефиле. Визажисты готовят очередной идеальный образ для фотосессии. Дарья Гончаревич:

Если происходят какие-то проекты у меня лично, то фотограф всегда мне поможет создать эффект съемки или сделать настоящую съемку. Также часто для модели очень важно обновлять снепы. И здесь для модели проводят такие съемки очень важные, поэтому недавно я делала новые снепы для себя как для модели именно. На счету Дарьи уже сотни фотосессий с именитыми фотографами. Позировать перед камерой для девушки обычное дело. Эффектный образ и манящий взгляд – залог удачного кадра.

Алексей Иванченко, фотограф:

С Дашей мы познакомились в Национальной школе красоты. Когда я пришел сюда работать, ей было где-то 12 лет, так что знаю ее с маленького возраста. Даша всегда увлекалась модой и безумно любила съемки, всевозможные показы. Совместный проект был – подготовка к «Мисс мира», набор фотографий. Также мы сотрудничаем с ней в различных съемках сторонних дизайнеров и так далее. Сейчас очень много проектов в Национальной школе красоты. Самая ответственная модель, с которой я знаком. Я проработал с моделями и в Милане, и на Неделе моды в Милане. Это самая ответственная модель.



Правду говорят: люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.