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Чемоданова: «Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодёжной политикой»

30 марта 2022 19:33
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Новости Беларуси. Реализация молодежной политики, непрерывность и преемственность патриотического воспитания, сохранение исторической памяти. Эти темы 30 марта обсуждались на совещании идеологического актива Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Достаточно ли сил прикладывает старшее поколение, чтобы молодежь росла с глубоким чувством патриотизма и любви к своей стране? Таким вопросом сегодня задались столичные идеологи.  

Чемоданова: «Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодёжной политикой»-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Сегодня все структуры идеологической вертикали работают одной командой. Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодежной политикой в первую очередь. Информационная составляющая идеологической работы не менее актуальна, чем молодежная политика. Мы сегодня слишком часто говорим о фейках, но молодежь должна слышать объективную, достоверную и проверенную информацию.  

Андрей Иванец: вопросы воспитания – личная, персональная ответственность руководителя любого учреждения образования. Читайте здесь.

# Год исторической памяти # общество # Лена Мельницкая # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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