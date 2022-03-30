Чемоданова: «Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодёжной политикой»

Достаточно ли сил прикладывает старшее поколение, чтобы молодежь росла с глубоким чувством патриотизма и любви к своей стране? Таким вопросом сегодня задались столичные идеологи.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня все структуры идеологической вертикали работают одной командой. Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодежной политикой в первую очередь. Информационная составляющая идеологической работы не менее актуальна, чем молодежная политика. Мы сегодня слишком часто говорим о фейках, но молодежь должна слышать объективную, достоверную и проверенную информацию.