Образование без границ – что делают в Беларуси для развития детей с особенностями?

Инклюзивное образование предусматривает активное включение детей с особенностями в учебный процесс, создание комфортных условий для изучения новых предметов, общение со сверстниками. При этом развитие творческого потенциала юных гениев – одно из самых востребованных направлений.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Каждый год в системе дополнительного образования детей и молодежи увеличивается количество кружков и секций, в которых могут заниматься детки с особенностями.

Большое количество таких кружков функционирует на базе Минского государственного дворца детей и молодежи. Белорусский детский фонд – еще одна организация, которая делает все, чтобы познавать мир особенным ученикам было проще и интереснее.