Образование без границ – что делают в Беларуси для развития детей с особенностями?
Инклюзивное образование предусматривает активное включение детей с особенностями в учебный процесс, создание комфортных условий для изучения новых предметов, общение со сверстниками. При этом развитие творческого потенциала юных гениев – одно из самых востребованных направлений.
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:
Каждый год в системе дополнительного образования детей и молодежи увеличивается количество кружков и секций, в которых могут заниматься детки с особенностями.
Большое количество таких кружков функционирует на базе Минского государственного дворца детей и молодежи. Белорусский детский фонд – еще одна организация, которая делает все, чтобы познавать мир особенным ученикам было проще и интереснее.
Ольга Смирнова:
В этом году Белорусский детский фонд, Минское городское объединение фонда планируют провести ряд мероприятий для детей особенных, для детей с инвалидностью. Например, мы планируем провести круглогодичный фестиваль творчества.
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