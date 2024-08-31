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Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос

31 августа 2024 14:30
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Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый день в календаре. Уже завтра 1 сентября, а значит, можно подвести итоги уходящего лета и узнать, чем оно запомнилось жителям столицы.

Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос-3

Мы ехали в деревню к бабушке одной и другой. Там делали всякие летние там занятия, читали, писали. Потом уехали в Минск. Потом поехали на Браславы и в Турцию. И вот сейчас здесь.

Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос-5

Сейчас будет печальная новость: ковидом это лето запомнилось мне, к сожалению. Очень грустно. Ну а так, безусловно, как всегда, нашим прекрасным городом. Обожаю наслаждаться природой, красотами, новыми местами, открытыми в Минске.

Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос-7

В отпуск, наконец-то, выбралась.

Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос-9

– Работой.
– Учебой.

Подробности смотрите в видео.

# Опрос

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