Чем минчанам запомнилось лето-2024 – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый день в календаре. Уже завтра 1 сентября, а значит, можно подвести итоги уходящего лета и узнать, чем оно запомнилось жителям столицы.

Мы ехали в деревню к бабушке одной и другой. Там делали всякие летние там занятия, читали, писали. Потом уехали в Минск. Потом поехали на Браславы и в Турцию. И вот сейчас здесь.

Сейчас будет печальная новость: ковидом это лето запомнилось мне, к сожалению. Очень грустно. Ну а так, безусловно, как всегда, нашим прекрасным городом. Обожаю наслаждаться природой, красотами, новыми местами, открытыми в Минске.

В отпуск, наконец-то, выбралась.