Соломоплетение входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО – узнали тонкости ремесла

50 оттенков белорусского золота – соломоплетения – творчество, которое тесно связано с обрядами и культурой нашей страны. А многие техники и секреты плетения передавались из поколения в поколение. Недаром этот вид народного искусства вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В чем же уникальность белорусской соломки и как она помогает тем, кто в нее влюблен? Узнаем от нашей гостьи. В студии «Нового утра» Марина Холецкая, член Столбцовской районной организации общественного объединения Белорусского общества инвалидов, а также член Народного клуба мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Пралеска» Столбцовского районного центра культуры.

Александр Стасевич, ведущая:

Когда я находился в деревне, никогда не мог подумать, что из соломы можно сделать вот такое. Я думал, что ее можно только подстилать крупным рогатым животным. Как вы к этому пришли?

Марина Холецкая, член Столбцовской районной организации общественного объединения Белорусского общества инвалидов, член Народного клуба мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Пралеска» Столбцовского районного центра культуры:

Дело в том, что действительно в те времена так и применялась соломка. Это где-то и подстилали, где-то, да, она служила и как постельное, спали на нем действительно. Это, как вы, может, помните, такие оформляли крыши. Тоже были соломины, это все. И не только там, это как игрушки, это и как украшения женские шли, и как головной убор, и вот это все применялось.

Алеся Алехнович, ведущая:

Как вообще из соломы можно плести? Потому что я помню ее как ломкую, да? То есть какой-то, может, надо раствор специальный готовить или как-то ее выращивать по-особенному.