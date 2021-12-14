«Хочешь мира – готовься к войне». Почему патриотическое воспитание стало особенно важным после событий 2020-го?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Гамолко, научный сотрудник Национального института образования, и Владимир Порхомцев, начальник отделения информации внутренних войск МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня тема, которую мы затронем, касается абсолютно каждого гражданина Беларуси – патриотическое воспитание. Вообще, тема патриотизма в последнее время все чаще стала всплывать в разговорах не только высшего руководства страны, но и обывателей, потому что 2020 год показал, что все-таки есть в этой сфере у нас некоторые упущения. Молодежь не вся так привержена принципам нашего государства. Как вам кажется, что нужно делать, чтобы в будущем не упустить молодежь? Извлекли ли мы какие-то уроки из прошлогодних событий? В первую очередь нам нужно воспитывать патриотизм. События 2020-го это подтверждают

Сергей Гамолко, научный сотрудник Национального института образования:

Патриотизм. В первую очередь нужно воспитывать патриотизм. То, что у нас произошло в августе прошлого года, как раз идеально показывается на примере заболевания COVID. То есть попадает вирус в организм, он выбирает себе клетку. Выбирает себе клетку, естественно, жировую. Он не лезет туда, где комбайнер в поле собирает урожай. Нет. Он лезет к более жирным клеткам – к айтишникам. Клетка взламывается, вирус начинает ломать клетку. Из ее материала создает новые вирусы, выбрасывает их, они ищут себе новые клетки. И организм либо погибает вместе с самим вирусом, либо организм начинает сопротивляться. У него есть специальные структуры силовые, которые этот вирус должны уничтожить. Но вот здесь есть проблема – как узнать, что есть вирус? Вирус создан из этих же клеток организма, он очень похож на них. Антитела – силовые структуры – не могут разобраться. И вот здесь может помочь только одно – патриотизм. Вот если удалось государству создать РОО «Патриоты Беларуси», если удалось создать народно-патриотическое движение «Спектр», то есть показать – мы любим свою Родину, мы готовы поддержать свое государство, мы его не бросим. Вот тогда организм выздоравливает, вирус уничтожается и до тех пор, пока патриотизм в обществе остается, организм здоровый. Как только патриотизм исчезает… Как говорят: а зачем? Все прошло, уже и вируса нет, болезнь ликвидирована. Зачем вот этот патриотизм? Зачем вот это махание флагами? Все, с этой секунды организм снова становится подвержен вирусу. А если еще учесть, что вирус не уничтожен, только придушен, если учесть, что деньги на него выделяются и их будут отрабатывать, то, соответственно, нам уходить никуда нельзя. Патриотизм должен быть. «Любая война рождается сначала в головах». Кому выгодно завладеть умами нашей молодёжи? Говорим о воспитании патриотизма. Читайте здесь.

Юлия Бешанова:

Если рассуждать о том, на чем и как воспитывать патриотизм, если старшее поколение, скажем честно, было воспитано на примерах Великой Отечественной войны, сейчас для наших детей это уже не более, чем исторические факты. До них тяжело достучаться и вызвать какие-то эмоции, рассказывая о тех событиях. Как достучаться и на чем сейчас воспитывать этот патриотизм? Ведь Великая Отечественная война уходит в историю, надо искать какие-то новые примеры. Надо использовать увлечения молодежи, воспитывать на примерах Сергей Гамолко:

Великая Отечественная война уходит в историю, но от нее уходить нельзя ни в коем случае. То, что было тогда, оно должно остаться навечно, навсегда. Сейчас время такое, надо использовать увлечения молодежи. Как в свое время говорил Макаренко, вся жизнь человека пропитана игрой. Человек растет, меняются только объекты игры. Если сначала он играет только с солдатиками, потом играет в войну, потом он играет в модные галстуки или в дорогие машины. То есть это игра у человека. В молодости надо воспитывать именно на этих примерах. Как Макаренко говорил, игра в военизацию. Это увлекает, это привлекает, это интересно. Молодой человек приходит, он начинает воспитываться. Он задает вопрос уже не «что мне дала моя Родина?», а он задает себе вопрос «что я сделал для своей Родины?» А это самое главное. Потому что если человек живет только для себя, то в организме для себя живет только раковая клетка, а раковая клетка уничтожает организм, потом погибает сама. Вот и все.

Юлия Бешанова:

Если говорить в целом, насколько сейчас молодежь патриотически настроена? Насколько охотно откликаются на такие разговоры, на призывы пойти в ту же часть, посмотреть, как служат солдаты, офицеры? Насколько отзывчиво общество к этим вопросам? Военно-патриотические клубы – это здорово. Мальчишки идут Сергей Гамолко:

Посмотреть – это всегда интересно. Посмотреть – всегда откликаются, потому что все-таки это заложено у нас в памяти поколений. Мамкам, бабкам, всяким мелким душам этого, не тужьтесь, не понять:

Мужику положено от роду плуг держать и землю защищать.

Жечь костер, хоть спички отсырели, знать, где фаза, если два конца.

Выход видеть в безнадежном деле, не теряя силы и лица.

И любой, кто отслужил, спросите, всяк признает роль в своей судьбе

Снайперской винтовки Драгунова, марш-броска с тяжелым РПГ. Это заложено уже в память поколений. От этого не уйдешь. Юлия Бешанова:

Вообще, как работать? Понятно, что эти клубы – это здорово. Мальчишки идут, смотрят, хотят. Но ведь не охватить всех такой работой. Как еще работать? Сергей Гамолко:

В этом проблема. Потому что да, создали пять клубов, сейчас открывается шестой. Если не ошибаюсь, 16 собираетесь создать, да?

Владимир Порхомцев, начальник отделения информации внутренних войск МВД Беларуси:

Больше 10 – это однозначно. Порядка 500 детей будет охвачено вот уже практически в ближайшее время. Юлия Бешанова:

А остальные, как с остальными? Сергей Гамолко:

Есть допризывная подготовка. 10-11-е классы, 35 часов, один час в неделю. Юлия Бешанова:

Это то, что вернули военруков сейчас в школу? Сергей Гамолко:

Нет, это уже было. Военруков – это немножко другое, это вернули уже человека, которого называли военным руководителем, который должен заниматься патриотическим воспитанием. А то был просто учитель допризывный. Плюс полевой выход. Опять же, каждая школа решает это в силу своих способностей, возможностей. Есть проблемы с учителями. Нужен, с одной стороны, военный, с другой стороны, у него должно быть педагогическое образование. Самое главное – это люди. То есть человек должен быть патриотом своей страны, верить в то, что он делает, искренне хотеть воспитать из этих юношей патриотов. Второе – это материальное обеспечение. Сейчас появился военный руководитель, уже будет работа не только с мальчиками, но и девочками. Это тоже важно. И вот это уже будет со всеми школами, то есть с каждым учащимся. Это уже широкий охват. Юлия Бешанова:

Сейчас очень популярно среди молодежи движение пацифизма, когда говорят: «Не возьмем оружие в руки ни при каких условиях». Как убедить такого молодого человека в том, что при необходимости, в критической ситуации придется и это нужно делать? «Хочешь мира – готовься к войне»

Сергей Гамолко:

При необходимости существует закон. И любой человек знает, что для защиты Родины его просто призовут на службу. Вот и все. Как было, например, показывали Грузию, когда она воевала с Россией. И там матери плакали: «Наших детей не учили, они не служили в армии, а сейчас их бросают как пушечное мясо». Сколько существует этот мир, столько времени идут войны. Историки посчитали всю историю известную: получилось так, что где-то за 100 лет меньше недели люди не воевали, а все остальное время они воевали. Поэтому хочешь мира – готовься к войне, вот и все. Как правильно было сказано: хочешь победить противника – воспитай его детей. Вот их стараются воспитывать так, чтобы они не любили свою Родину, чтобы они задавали вопрос: «Что мне дала эта Родина?» Юлия Бешанова:

А как отвечать на такой вопрос? Вот задает молодой человек: «А почему я должен? Что мне?» Сергей Гамолко:

Родина, государство – это все мы. Что мы сделали для этого государства? Вот у нас есть, извините, Президент, силовые структуры, народ, какие-то органы управления. Мы сами создаем это государство: что мы создали, то мы и имеем, то и получаем взамен. Это наши действия, это наши мозги, наши руки. Вот и все. Юлия Бешанова:

Согласитесь, можно сколько угодно воспитывать детей в военно-патриотических лагерях, в школе организовывать какие-то мероприятия, но если в семье об этом не говорят, не обсуждают, наверное, очень сложно будет достучаться. В Беларуси очень сильные патриотические традиции. Надо просто вернуться к своей истории

Сергей Гамолко:

Семья тоже много дает, естественно, об этом забывать нельзя. Но я вам скажу, что у нас очень хорошая была традиция, патриотические традиции очень сильные у нас в республике. Беларусь всегда «партизанкой» называли. И до сих пор еще живы люди, которые помнят эту страшную войну. Надо просто вернуться к своей истории. Мы всегда были на том месте, через которое шли все войны. Все войны между Востоком и Западом шли через нас, и нам приходилось как-то выживать на этом месте. Нам приходилось просто защищать себя. Поэтому вот так. Мы никогда не могли быть пацифистами, вот и все. Государство, которое себя, извините, обезоружило, становится не независимым. Ему можно диктовать свою волю, говорить, что ему делать. Вот, пожалуйста, посмотрите на Прибалтику. Сейчас они, грубо говоря, уничтожают собственную экономику. Закрыли Игналинскую атомную станцию – где сейчас брать электричество? Перекрывают: вводим санкции, не будем белорусский калий через свои порты отправлять. А что будет с их железной дорогой, портами? Что будет вообще у них с экономикой? Они не могут об этом думать, они не самостоятельное государство. Что им приказали, то они и делают. Юлия Бешанова:

То есть армия и подготовка молодежи – тот самый залог самостоятельности и независимости? Если государство неспособно себя защитить, оно будет думать не о своих гражданах, а о других. В нашем случае это ЕС или Америка Сергей Гамолко:

Разумеется. Это залог того, что государство сможет думать о своих гражданах. Если нет армии, если государство неспособно себя защитить, естественно, оно будет думать не о своих гражданах, а о каких-то других. В нашем случае сейчас это, как правило, Евросоюз или Америка.

Сергей Гамолко:

Работа в интернете. Действительно, на нас сейчас идет просто вал. Раньше его было еще больше, сейчас он хоть уменьшился. Вал негатива, оскорблений – все что угодно. Юлия Бешанова:

Причем любую, даже хорошую идею умудряются… Сергей Гамолко:

Естественно. Надо просто оценить ситуацию правильно. С противником надо бороться его же оружием. Вот, народно-патриотическое движение «Спектр». Само организовалось, никто не помогал, никакие государственные структуры не участвовали в его создании. До сих пор работаем, делаем что можем. Но у нас у каждого работа, свои дела. Получается как? С одной стороны – профессионалы, которые этим занимаются – нашим уничтожением, получают деньги. Они только этим занимаются, только над этим работают. А с другой стороны – люди, которые защищают свою страну в свободное от работы время. Мы победили в первую очередь за счет того, что у народа есть патриотизм Сергей Гамолко:

Надо в первую очередь искать, что мы делаем неправильно, исправлять, и вот только тогда мы будем становиться сильнее. Правильно, мы победили. Мы победили в первую очередь за счет того, что все-таки остался патриотизм народа. Все-таки Беларусь, еще раз повторюсь, это республика, которая никогда никому не покорялась. Не зря ее называли «партизанкой». Здесь всегда был патриотизм, за счет этого мы победили. Но нужно находить свои ошибки, нужно их вскрывать, нужно их устранять. Вот тогда мы будем непобедимы.