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Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова

19 августа 2025 18:11
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Арендное общежитие квартирного типа возводят на улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова-2

Здание рассчитано на 66 квартир – от современных студий до трехкомнатных вариантов. Высота потолков 3,5 метра. Изюминкой такого нестандартного общежития станут террасы с витражным остеклением на солнечной стороне. Они расположатся на пятом этаже. Жилье будет сдано с полной отделкой и меблированной кухней. Также в здании оборудуют просторные холлы, игровые комнаты и места для хранения детских колясок.

Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова-4

Александр Вавренюк, начальник отдела технического надзора «УКС Запад»:
Завершены работы по усилению конструкции, устройству монолитных перекрытий, кладке наружных стен. На данном этапе завершается остекление здания, устройство утепления здания. Также ведутся работы по устройству перегородок из гипсокартона, штукатурные работы. Приступили на некоторых этажах к отделочным работам.

Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова-6

В подземной части запланирован гараж с зарядкой для электромобилей. Еще дополнительные 49 парковочных мест организуют во дворе. На территории обустроят зону отдыха с детской игровой площадкой.

# Общежитие # Строительство # Социальная инфраструктура

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