Полная отделка, меблированная кухня и терассы. Узнали, каким будет новое общежитие на Алибегова

Арендное общежитие квартирного типа возводят на улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности на СТВ».

Здание рассчитано на 66 квартир – от современных студий до трехкомнатных вариантов. Высота потолков 3,5 метра. Изюминкой такого нестандартного общежития станут террасы с витражным остеклением на солнечной стороне. Они расположатся на пятом этаже. Жилье будет сдано с полной отделкой и меблированной кухней. Также в здании оборудуют просторные холлы, игровые комнаты и места для хранения детских колясок.

Александр Вавренюк, начальник отдела технического надзора «УКС Запад»:

Завершены работы по усилению конструкции, устройству монолитных перекрытий, кладке наружных стен. На данном этапе завершается остекление здания, устройство утепления здания. Также ведутся работы по устройству перегородок из гипсокартона, штукатурные работы. Приступили на некоторых этажах к отделочным работам.