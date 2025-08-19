В Минске в ближайшие годы появится несколько новых технопарков
Место, где сосредоточены интеллект и инновационные технологии ради выпуска полезной в экономике продукции! В столице в ближайшие годы появится несколько новых технопарков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока же среди промышленных кластеров тон задает Минский городской технопарк и его новейшая площадка на Партизанском проспекте. Среди резидентов и компания, выпускающая спецтехнику для наведения чистоты и порядка в городах. Машины предприятия «Доля» проводят буквально «гигиену» подземных коммуникаций таких мегаполисов, как Минск. Это специальные технологии для промывки коллекторов и ливневок.
Юрий Снитко, директор предприятия «Доля»:
Полный спектр технологического процесса обеспечен нашей компанией. В этих машинах 78 % белорусского интеллекта заложено, в том числе все разработки, все технические задания. Такой объем песка и ила с коллектора, например, полуторатысячника или тысячника, требуется достаточно оперативно. Это позволяет «АкваВак 9000» – это, по сути, вакуумный экскаватор. Он укомплектовывается роботом, который идет по коллектору, с дистанционным управлением, с видеосигналом. И этот робот транспортирует вакуумный рукав в коллектор. Идет дополнительная размывка, до 70 кубов песка и отложений может удалять в течение рабочего дня.
Владимир Дубина, советник директора Минского городского технопарка:
На площадке Партизанский, 8, где мы сейчас находимся, это центр притяжения инноваций. Не только города, но всей страны. Здесь уже работает 31 компания инновационная, и это число будет постоянно расти по мере завершения последней части строительных работ.
В сентябре минчан ожидает сюрприз от столичного технопарка. Ко Дню города производственная локация на Партизанском проспекте откроет на своей территории для горожан общественное пространство с магазинами, кафе и сервисами.