В Минске в ближайшие годы появится несколько новых технопарков

Место, где сосредоточены интеллект и инновационные технологии ради выпуска полезной в экономике продукции! В столице в ближайшие годы появится несколько новых технопарков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пока же среди промышленных кластеров тон задает Минский городской технопарк и его новейшая площадка на Партизанском проспекте. Среди резидентов и компания, выпускающая спецтехнику для наведения чистоты и порядка в городах. Машины предприятия «Доля» проводят буквально «гигиену» подземных коммуникаций таких мегаполисов, как Минск. Это специальные технологии для промывки коллекторов и ливневок.

Юрий Снитко, директор предприятия «Доля»:

Полный спектр технологического процесса обеспечен нашей компанией. В этих машинах 78 % белорусского интеллекта заложено, в том числе все разработки, все технические задания. Такой объем песка и ила с коллектора, например, полуторатысячника или тысячника, требуется достаточно оперативно. Это позволяет «АкваВак 9000» – это, по сути, вакуумный экскаватор. Он укомплектовывается роботом, который идет по коллектору, с дистанционным управлением, с видеосигналом. И этот робот транспортирует вакуумный рукав в коллектор. Идет дополнительная размывка, до 70 кубов песка и отложений может удалять в течение рабочего дня.

