Побыть в роли учителя. Узнали о факультативе для школьников, которые хотят стать педагогами
Алина Трус, корреспондент:
Чтобы стать хорошими специалистами, юные педагоги готовятся к поступлению в университет задолго до вступительной кампании. Познать мастерство профессии помогает практико-ориентированный факультатив для десятых и одиннадцатых классов.
Специализированные классы действуют с 2015 года. За продолжительное время подход к обучению молодых преподавателей не раз менялся. В 2024 году программу факультатива «Введение в педагогическую профессию» вновь усовершенствовали. Сейчас она включает в себя четыре модуля: два педагогических и два психологических. Обязательный элемент учебного процесса – применение знаний на практике. Это педагогические пробы. Старшеклассники могут примерить на себя роль учителя: самостоятельно составить план занятий и организовать работу в классе. Помимо этого, ребята готовят и профессиональное портфолио.
Анна Соловей, учащаяся 11-го класса Средней школы №155 г. Минска:
На факультативных занятиях мы оформляем свои портфолио, которые называются «Я – педагог». Они помогут нам в будущем пройти собеседование в Белорусский государственный педагогический университет. Первый раздел портфолио – это мой портрет. Здесь я рассказываю про свою жизнь, про свои занятия какие-то, развлечения. Также в этот раздел входят педагогические пробы. Во втором разделе уже содержатся педагогические диагностики и психологические. А в третьем разделе – эссе на тему «Педагог».
Подробности в видео.