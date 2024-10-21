Побыть в роли учителя. Узнали о факультативе для школьников, которые хотят стать педагогами

Алина Трус, корреспондент:

Чтобы стать хорошими специалистами, юные педагоги готовятся к поступлению в университет задолго до вступительной кампании. Познать мастерство профессии помогает практико-ориентированный факультатив для десятых и одиннадцатых классов.

Специализированные классы действуют с 2015 года. За продолжительное время подход к обучению молодых преподавателей не раз менялся. В 2024 году программу факультатива «Введение в педагогическую профессию» вновь усовершенствовали. Сейчас она включает в себя четыре модуля: два педагогических и два психологических. Обязательный элемент учебного процесса – применение знаний на практике. Это педагогические пробы. Старшеклассники могут примерить на себя роль учителя: самостоятельно составить план занятий и организовать работу в классе. Помимо этого, ребята готовят и профессиональное портфолио.