Белорусские военные помогают аграриям в уборочной кампании. В Вооруженных Силах сформированы три сводных автомобильных взвода. Они работают на отвозке зерна. Люди в погонах трудятся и на полях Сенненского и Городокского районов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В распоряжении военнослужащих 15 грузовиков. Солдаты, контрактники, офицеры рука об руку с крестьянами будут работать до начала сентября. В составе сводного взвода представители 72-го объединенного учебного центра в Борисове, воинских частей Полоцка, Лепеля и Боровки. В день каждый водитель осуществляет не менее 10 рейсов. Это около 100 километров в пути.

Роман Хруль, военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: В поле намного сложнее, машина себя по-другому ведет, на дороге совсем другие условия, не так, как при выполнении каких-то задач. Здесь немножко все по-другому, отличается, разнится. Теперь я понимаю, как сложно достается хлеб и как здесь тяжело люди работают, чтобы хлеб был у нас на столах.

Александр Касевич, заместитель командира 1-го дивизиона 377-го гвардейского зенитного ракетного полка:

Наши военнослужащие уже не в первый раз оказывают помощь белорусским аграриям. В воинских подразделениях они оттачивают навыки боевой подготовки, а здесь вносят достаточный вклад в наш общий каравай. За эти три дня они собрали уже порядка 740 тонн зерна. Кроме того, что наши военнослужащие помогают аграриям, здесь они способны оттачивать навыки по вождению автомобилей по пересеченной местности.

Всего в нынешнем году Вооруженные Силы командировали на жатву 35 единиц техники и 60 человек. Военные участвуют в уборке урожая не первый год.