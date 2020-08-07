Насколько безопасно участие в платформе и кто несёт ответственность за достоверность данных? Разбираемся, что такое «Голос»

Новости Беларуси. Президент поручил дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов. Речь идет в том числе и о работе платформы «Голос», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Якобы отправленные через специальный чат-бот бюллетени покажут истинную картину на выборах. Что не так с платформой, почему у IT-специалистов возникают вполне резонные вопросы к работе системы? Авторская рубрика «Ближе к делу».

Белорусский ЦИК – это черный ящик. Их данные невозможно проверить, говорят создатели интернет-платформы «Голос». Правда, каким образом мы с вами можем проверить данные самой системы «Голос», ее разработчики также не уточняют. Но убеждают, что данные будут честными. На словах. И здесь возникает сразу несколько вопросов: Почему я должен верить ребятам на слово? Почему выборка в 10–15 % от общего числа избирателей должна быть в моих глазах убедительной? И почему бюллетени без паспортных данных и даже без фамилий, т. е. листок бумаги с галочкой напротив фамилии кандидата – является на 100 % подтвержденным голосом избирателя? Пробуем разобраться. Первое, с чего начнем. По сей день неизвестно, кто именно стоит за разработкой этого проекта. Не путайте с заказчиками. Речь об авторах алгоритма обработки ваших голосов. Не зная, насколько это серьезные специалисты, насколько современные технологии применяются, мы не можем на 100 % верить их данным. Любым. Только на словах.

Второе. «До выборов платформа соберет голоса миллионов белорусов, сохранит их и опубликует подробную статистику по голосам 10-го августа». Если это просто листки бумаги с галочками, без фамилий голосующего, без паспортных данных, то как убедиться в том, что листочек Петрова это голос именно Петрова? А не Сидорова и Иванова? Факт-чекинг – модное нынче слово. Проверка факта. На достоверность 700 тысяч таких листочков, а якобы именно столько сейчас зарегистрировано в системе избирателей, уйдет не один час работы. Полагаю, даже не одни сутки. Если это будет делать человек, которому свойственно ошибаться. Вы скажете, что в ЦИК голоса также считают живые люди. Это так. Но ведь они и ответственность вполне себе административную и уголовную несут за достоверность своих подсчетов. Какую и перед кем несут ответственность авторы интернет-площадки? Вопрос риторический.

Антон Гриневич, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

В Республике Беларусь уже имели место случаи, когда на выходе из избирательных участков размещались экзитполы и проводились экспресс-опросы лиц, которые приняли участие в голосовании. Важно отметить, что организации, которые участвовали в указанных мероприятиях, получали соответствующее разрешение и лицензии в Национальной академии наук Республики Беларусь для проведения социологических исследований. Что касается действующих онлайн-платформ по подсчету голосов, то с точки зрения закона они такой компетенцией не обладают. Если листочки будет проверять некий искусственный интеллект, то не совсем понятно, как это будет работать на практике? Способен ли он различить, допустим, крестик от замазанной корректором галочки?

Мы уже не говорим о принципе индивидуальности этого голоса. Авторы платформы уточняют: чтобы участвовать в программе, нужен лишь номер телефона. А если у меня пять телефонов, пять разных номеров – разве это будет гарантировать пять разных точек зрения? Или это будет один голос умноженный на пять? Способна ли система определять такие дубликаты? Вопрос. Другой момент. Определить, что номера телефонов разных сотовых операторов принадлежат одному человеку, можно, имея на руках базу данных этих мобильных операторов.

Геннадий Резников, руководитель IT-компании:

Вот это тогда основной вопрос: откуда она у них? Где они ее взяли? Насколько она актуальна? Это основные вопросы. Скользкие и, извините меня, сволочные вопросы – откуда она у них? Теперь о выборке. Далеко не все из нас активны в сети. Далеко не все пользуются электронными кошельками. Не потому что не умеют – в конце концов бабушка может попросить внука помочь разобраться с программой. Но люди в возрасте, имеющие больший жизненный опыт, просто не доверяют пока таким системам – боятся утечки личной информации. И небезосновательно. Статистика неумолима: каждый год число киберпреступлений увеличивается на треть, а такая же часть от общего числа обманутых – пенсионеры. И начинается все с ни к чему не обязывающему и безобидному «оставьте ваш номер телефона».

Разработчики убеждают: номер телефона система умело шифрует, но это все на словах. Механизм, как это работает, нам не показывают. Ничего об этом не знают и специалисты в сфере интернет-безопасности. Геннадий Резников:

Для меня все, что я видел, и все, что прочитал про эту систему – это кот в мешке. Вполне логично предположить, что основными пользователями системы будут молодые люди. В большинстве своем – со столичной пропиской. Те самые 10-15% от общего числа избирателей. Самые активные? Безусловно! Самые продвинутые? Возможно. Есть вопросы и по самому счетчику на главной странице сайта. Работает он рандомно, цифра там рисуется скорее для рекламной затравки. По крайней мере мы можем ставить под сомнение объективность этого параметра. Слишком уж равными партиями там регистрировались одно время пользователи. Боты? Нет-нет, мы даже мысли такой не допускаем.

Но все же, согласитесь, на максимальную объективность можно претендовать, имея электронные подтверждения отданного голоса всех 6 миллионов 880 тысяч избирателей! То самое электронное правительство и электронное голосование. Эстония еще в 2007-м первой в мире провела парламентские выборы, принимая голоса за кандидатов через интернет. Правда, широко эту практику так и не рискнули применять. Ни одна страна в мире. Почему? Все те же вопросы: как гарантировать безопасность тайного волеизъявления? Как гарантировать достоверность полученных данных? Кто даст гарантию, что база паспортных данных всех избирателей вдруг не окажется в руках киберпреступников?