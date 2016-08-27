Новый детский сад и «Дрозды» в шахте: Солигорск празднует день города

Новости Беларуси. Тысячи школ и детских садов по всей стране совсем скоро откроют свои двери перед учащимися. А в некоторых учебных заведениях это сделают впервые.

Как, например, в Солигорске, где в кротчайшие сроки построили самый большой и ультрасовременный детский сад во всем регионе. Подарок городу, детям и родителям сделали шахтёры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С вопросами интерактивной парты маленькая Милана справляется «на отлично» уже сейчас. Но для неё будут задания и посложнее. Этот уникальный класс оборудован по последнему слову техники. Всё, что собрано в нём, поможет гармонично развивать ребёнка во всех направлениях.

Ольга Смирнова, житель Солигорска:

Очень важно, что это действительно называется центром развития. Будем очень надеяться, что воспитатели совместно с этим детским садиком будут помогать развивать наших деток.

Стильный и необычный снаружи, такой же красочный и, что не менее важно, понятный ребёнку внутри. В новом саду дети буду чувствовать себя как дома.

А ещё бассейн, гимнастический и хореографический залы, комната «Лего» и психолога. Через несколько дней здесь зазвучат детские голоса. В центре будут заниматься 330 дошкольников.

Алина Мызникова, музыкальный руководитель дошкольного центра развития ребенка «Планета детства»:

Заходишь, и сразу же поднимается настроение во-первых, у нас, у работников. И, конечно же, с этим хорошим настроением мы будем приходить к нашим детям, и радовать их.

Центр дошкольного развития «Планета детства», самый большой в регионе, возвели за немыслимые 8 месяцев. К 1 сентября уже все готово.

Алексей Одинец, житель Солигорска:

Ежедневно с интересом, с ожиданием наблюдали за стройкой. Здесь буквально ещё 26 декабря вот такие сосны росли. И видите, полгода прошло, и такой садик вырос.

И это – далеко не единственный подарок шахтёров Солигорску в знаковый день. Сегодня благотворительный концерт прямо в шахте, на глубине в 420 метров, дали музыканты группы «Дрозды».

Ольга Митрачкова, заместитель директора общественной организации «Белорусский детский хоспис»:

Наша общественная организация именно для этого и создана: чтобы помочь по потребностям каждой нуждающейся семье и обеспечить больному ребёнку улучшение качества жизни.

Вырученные от этого необычного выступления деньги сразу же направили в «Белорусский детский хоспис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.