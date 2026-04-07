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В Барановичах вынесли приговор главному энергетику, признанному виновным во взяточничестве

07 апреля 2026 07:03
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Выездное заседание и обвинительный приговор по делу о коррупции. В Барановичском районе судили главного энергетика сельхозпредприятия, который систематически получал деньги за «правильный» выбор поставщиков. Прокуратура установила: схема действовала почти год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах вынесли приговор главному энергетику, признанному виновным во взяточничестве-2

Процесс прошел в Столовичском сельском Доме культуры – максимально открытый формат для дела, где речь идет о злоупотреблении служебными полномочиями. На скамье подсудимых — 32‑летний главный энергетик. Он отвечал за выбор поставщиков и закупку товарно‑материальных ценностей для предприятия.

В Барановичах вынесли приговор главному энергетику, признанному виновным во взяточничестве-4

Вероника Полулех, заместитель Барановичского межрайонного прокурора:
По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности.

Обвиняемый признал вину полностью и вернул незаконнополученный доход. Суд, изучив доказательства, поддержал позицию гособвинения. Назначено наказание – 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, штраф – 300 базовых величин, это 13,5 тысяч рублей, и пятилетний запрет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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