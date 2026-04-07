Минчанин занял 10 тысяч рублей и отдал их аферистам

В Минске очередной случай телефонного мошенничества. 34-летний мужчина взял кредит на 10 тысяч рублей и добровольно перевел всю сумму злоумышленникам. Схема – классическая, но по-прежнему эффективная: давление, угрозы и легенды о «спецоперации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось все со звонка в мессенджере. «Сотрудник Белпочты» сообщил, на имя минчанина пришло заказное письмо, для получения которого нужно продиктовать код из СМС.

Не заметил, что по Viber пришел звонок. Был в прострации – уже собирался уезжать из дома, у меня голова уже другим была занята. Потерял бдительность. Угрожали, что могут быть обыски.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:

Далее последовал звонок от сотрудника Нацбанка, который сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит на 10 тысяч рублей. Сразу после этого позвонил ненастоящий правоохранитель, который заверил, что личными данными минчанина завладели злоумышленники. Собеседник угрожал уголовным преследованием и обыском. А чтобы этого избежать, порекомендовал взять зеркальный кредит и перевести на специальный счет. Мужчина испугался, взял кредит на 10 тысяч рублей и несколькими платежами перечислил деньги по указанным реквизитам. Когда после перевода никто больше не вышел на связь, минчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.