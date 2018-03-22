«Хатынь – это как храм под открытым небом сегодня». Какие мероприятия пройдут в день памяти хатынской трагедии

Новости Беларуси. Сегодня, 22 марта, 75 лет исполняется со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько десятилетий история небольшой белорусской деревушки является символом жестокости и бесчеловечности.
В 1943 году здесь были сожжены заживо 149 человек, половина из которых – дети. На месте трагических событий был создан мемориал, где сегодня в память о погибших пройдет торжественный митинг-реквием с участием представителей общественности, власти, дипломатов и всех, кто помнит о трагедии.
Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Хатынь – это как храм под открытым небом сегодня. Это место святое не только для каждого жителя Беларуси, причем жителя Беларуси вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от национальности. Это памятник всем жителям Беларуси, которые стали жертвами нацизма, жертвами политики оккупации, геноцида.
Национальная библиотека сегодня откроет посвященную этой теме экспозицию, а белорусская почта проведет церемонию гашения специального маркированного конверта.
Хатынская трагедия легла в основу одного из самых знаковых и трагических фильмов XX века – военной драмы режиссера Элема Климова «Иди и смотри». Сегодня в 20.35 в эфире телеканала СТВ выйдет отреставрированная и переведенная в цифровой формат советская кинокартина.
Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта