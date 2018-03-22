«Хатынь – это как храм под открытым небом сегодня». Какие мероприятия пройдут в день памяти хатынской трагедии

Новости Беларуси. Сегодня, 22 марта, 75 лет исполняется со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже несколько десятилетий история небольшой белорусской деревушки является символом жестокости и бесчеловечности.

В 1943 году здесь были сожжены заживо 149 человек, половина из которых – дети. На месте трагических событий был создан мемориал, где сегодня в память о погибших пройдет торжественный митинг-реквием с участием представителей общественности, власти, дипломатов и всех, кто помнит о трагедии.