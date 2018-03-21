«В таком не стыдно пройти по улице Парижа»: как в Беларуси делают одежду из льна

Между Москвой и Парижем. Оршанский льнокомбинат – сегодня одно из немногих предприятий на пространстве СНГ, сохранившее производство льняной продукции. Доля на мировом рынке оценивается в 7%.



Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Оршанский комбинат – одно из ключевых текстильных предприятий лёгкой промышленности. В объёме производства он занимает более 6%. Это говорит о значимости.

И, как известно, лён – это одна из жемчужин белорусского производства.

В том числе, текстильного. Если ранее производили готовой продукции где-то в пределах – до 7%, сегодня – уже 20. А основная цель – как минимум, половину продукции перерабатывать у себя и производить готовые изделия.

Экспортная география насчитывает более 40 стран.

Белорусский бренд знают в США, Канаде, Бразилии, Объединённых Арабских Эмиратах. Льняные полотна популярны у европейцев. Государства ЕС – основные покупатели оршанской продукции. Туда отгружается примерно половина ассортимента. И речь не только о полотнах, но и готовой текстильной продукции.

Отечественные ткани в своих коллекциях использовали даже несколько известных модных марок с мировым именем.

Маргарита Бурачевская, исполняющая обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Оршанского льнокомбината:

Каждый год у нас есть новые рынки, которые мы для себя открываем, начинаем первые поставки. В прошлом году это были Южная Корея, Дания, Чили. И Индия – уже в январе 2018 года.

Сейчас наиболее перспективным для себя рынком, по-прежнему, считаем Юго-Восточную Азию.

В льняных полотнах производства Оршанского комбината прочно переплетаются традиции и современность. Ткани высочайшего качества.

Полный цикл производства включает более 110 технологических операций.

Таких сложных процессов требует только лён.





В производстве льняной продукции Орша сегодня – серьёзный конкурент законодателям мод в текстильной промышленности: голландским, итальянским, китайским производителям. Комбинат ведёт успешный бизнес.

Продаёт всё, что выпускает.

А ещё десять лет назад у предприятия всё было наизнанку.

Игорь Ещенко, начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции Оршанского льнокомбината:

В 2005-2006 годах мы абсолютно чётко на предприятии понимали, что без проведения модернизации невозможно, вообще, дальнейшее существование предприятия, как такового. Достаточно жёсткие условия, которые возникли на текстильном рынке, особенно в 2006 году, когда Китай вступил в ВТО, и мы очень сильно ощутили противостояние, жёсткую конкуренцию с китайскими производителями льна на мировом рынке, мы поняли что без модернизации нам не выжить. И очень благодарны главе государства, который поддержал инициативу о модернизации, выделил первые финансовые средства, причём, они были невозвратные.

Для того, чтобы мы начали процесс модернизации.



К этому времени завершены два этапа модернизации основного производства.

В общей сложности, было потрачено 138 миллионов долларов США.

Из них более 60% – это возвратные средства. В реконструированных цехах – бельгийское, французское, итальянское, немецкое и китайское оборудование.







Со всего мира собирали лучшее.

Ткацкие станки работают в два раза быстрее прежних.

Создать они могут абсолютно разные по фактуре ткани – несколько десятков видов. И практически весь процесс автоматизирован.



Кстати, на время большой перезагрузки производство здесь не останавливали.

Чтобы не срывать контракты.

Витольд Виетеска, бизнесмен (Польша):

Самый красивый лён в мире – лён белорусский.

Польский бизнесмен с Оршанским льномкобинатом связан крепкими нитями партнёрства уже не один год. Закупает не только полотна, но и готовый текстиль. На полках магазина продукция долго не задерживается. После технического переоснащения таких партнеров как Виетеска, у отечественного производителя стало куда больше.

Комбинат расширил линейку тканей и готовых изделий.



Игорь Ещенко:

Мы получили возможность оперировать различными ширинами тканей, поверхностными плотностями тканей. Это – различные виды ткацких переплетений. Как простые полотняные, то есть, самые старые, древние переплетения, так и достаточно сложные жаккардовые, мелкоузорчатые переплетения.

Это – использование двухнавойных станков, что позволило делать двухсторонние ткани.

То, что раньше на предприятии было очень-очень большой редкостью.

Все станки оснащены четырёхцветными уточными механизмами.

Это расширило цветовую гамму выпускаемого ассортимента.

Суровое полотно идёт только на холсты для живописи.

Все остальные ткани проходят дополнительную обработку: их отбеливают, красят и подвергают другим финишным процедурам — умягчению, усадке.

Сегодня на комбинате полотно может приобрести любой из тысячи оттенков цвета.

Технические новинки дали возможность по-новому посмотреть на лён художникам.



Например, стирка текстильной продукции с добавлением специальных составов дает модный крэш-эффект.

Кстати, в Орше внимательно следят за мировыми тенденциями в отрасли. Ежегодно специалисты предприятия посещают престижные зарубежные выставки.

И отметим, продукция комбината также выставляется в трендовых залах.

Это значит, что сегодня и мы, в какой-то степени, законодатели мод.

Анна Исаенко, заместитель начальника отдела разработки нового ассортимента продукции Оршанского льнокомбината:

Ассортимент у нас всегда был очень богатый. Другой вопрос, что идей было очень много, но сделать то, что хотелось бы, не всегда позволяли возможности оборудования.

Были очень ограничены возможности художника.

Нужно было резать ему, какие-то мелкие рисунки. Сейчас, с новым оборудованием, мы получили возможности и по ширине тканей. По рисунку, художник может нарисовать на ширину в полтора метра. Монорапорт полностью.



Людмила Лобкова, внештатный дизайнер концерна «Беллегпром»:

Самое сильное подразделение в белорусском льне – это хоум-текстиль. Для нас лён — это наши традиции, наша культура. Потому что других волокон в Беларуси не произрастает. Поэтому все белорусские традиции текстиля построены на льне.

Подразделение «хоум-текстиль» у нас отработано.

Оно практически не имеет аналогов. Даже у мировых ритейлов, которые продают хоум-изделия, такого характера изделий нет.



Столовый текстиль, постельное белье, пледы, покрывала, полотенца, шторы.

Созданные природой преимущества льняной ткани – высокая прочность, комфорт для тела человека – приумножены современным модным дизайном и приемлемой ценой. Согласитесь, перед таким сочетанием сложно устоять.

Сегодня продукцией Оршанского льнокомбината можно создать уют и гармонию домашнего интерьера.

Кстати, без сувениров из льна из Беларуси возвращается редкий иностранный гость.

Примечательно, что туристы зачастую ищут в магазинах именно эту продукцию.

Юлия Доброгост, заведующая магазином «Белорусский лён»:

Покупают столовое белье: комплекты, скатерти, салфетки, которые всегда нужны в быту.

Также постельное белье, пледы.

У нас новая продукция – пледы, умягчённые, разных размеров, широкой цветовой гаммы, рисунков. Они удовлетворят спрос любого покупателя.





Белорусский покупатель пока ещё менее лоялен ко льну. Хотя очевиден спрос на постельное белье и, конечно, столовый текстиль. Сегодня в этом направлении у Оршанского комбината вряд ли найдётся достойный конкурент. Дизайн изделий – от национальной тематики до европейской классики.

В сдержанных пастельных тонах и присущим ей минимализмом в оформлении.



Кстати, в Орше считают, что покупатель всегда прав. Как известно, спрос формирует предложение. Поэтому на предприятии внимательно изучают вкусы потребителя.

И конечно, стремятся возродить любовь ко льну.

Ведь ещё полстолетия тому подобные полотна украшали каждый белорусский дом.

Александр Баранов, начальник отдела продаж по Республике Беларусь Оршанского льнокомбината:

В последние годы на внутреннем рынке наблюдается тенденция, вслед за Европой, любви ко всему натуральному. Это сказывается на росте объёмов продаж. Как готовых изделий, так и тканей.

Человек начал ценить естественное, натуральное.

Мы, наблюдая по розничной сети, видим приличный рост продаж. В первую очередь, касается готовых изделий.

По оценкам сотрудников комбината, ежегодно объём продаж на внутреннем рынке растет примерно на 5-7%. Поэтому здесь развивают собственную торговую сеть. Уже 17 магазинов по всей стране.

Многие из них создают по принципу шоу-рума.

Это, кстати, тоже – европейская тенденция. Пока здесь большая часть площадей занята текстильной продукцией.

Но комбинат намерен закрепить за собой имя модного производителя одежды. Ведь 70% мирового производства льняных тканей идет на пошив гардероба.

Почему бы не предложить собственное прет-а-порте?



Игорь Ещенко:

Сегодня одежда – это один из наиболее экономически выгодных продуктов для реализации на текстильном рынке. Потому что льняная одежда, как и текстиль – достаточно недешёвая.

И на ней можно зарабатывать очень хорошие деньги.

Это – хороший бизнес, интересный. Он очень трудный, рискованный. Но мы выбрали эту стезю. И я думаю, что мы закрепимся на этом рынке. Рано или поздно, мы, всё равно, должны были к этому прийти.

Пилотные проекты уже запущены. По эскизам сотрудников комбината создана линейка мужских костюмов, с оршанскими полотнами успешно работают некоторые отечественные производители рубашек.

Людмила Лобкова:

Очень меня порадовали предприятия, которые работают с мужской одеждой. Потому что, в принципе, такой кэжуал-стиль.

И вещь вареная и мятая специально.

По-моему, замечательные вещи производят наши производители, наши разработчики. Мне очень нравятся такого характера – бесподкладочные – пиджаки мужские.

Абсолютная роскошь.

Очень много, действительно, мировых брендов, которые имеют линейку мужской одежды, много и часто обращают внимание на лён. В Италии я видела бренды, которые работают только с льняным полотном. И они очень востребованы. Простая юбка с блузкой – костюмчик, казалось бы, невесомый, абсолютно лаконичный – стоят от 100 евро. То есть, это говорит о том, что это полотно ценится и оно востребовано.

С учётом трендов, используя конкурентные преимущества льняных тканей, на комбинате стремятся создать гардероб и для прекрасной половины.

Дамы, конечно, более требовательны к дизайну.

Однако, среди представленных моделей, безусловно, для каждой леди найдётся что-то близкое по стилю. Стоит только потянуть за ниточку.





Людмила Лобкова:

Изделие вполне достойное того, чтобы вывезти это за рубеж и показать, что мы всё можем. Кстати, именно иностранцы более лояльно и с большим позитивным рвением относятся к изделиям белорусского дизайна и из белорусских материалов.

Какой прекрасный кардиганчик.

С актуальным фактурным вязаным воротником, наша традиционная вышивка. Прекрасная вещь на лето. Мне кажется, в таком не стыдно будет пройти по улице Парижа.

Именно оршанские льняные полотна дизайнер Лобкова выбрала для новой спортивной коллекции.

Рассчитывает одеть в экологичный материал национальную сборную на Европейских играх в 2019 году.

Проект уже заявлен на конкурс. Впрочем, сегодня возможности комбината позволяют производить абсолютный стандарт льняной ткани – тончайший батист.





В отрасли его принято считать мерилом для производителя.

Но этот вопрос – словно не залатанная дыра на льняном полотне.

Игорь Ещенко:

Одна из основных проблем предприятия – обеспечение волокном.

Катастрофически не хватает волокна белорусского производства.

И оставляет желать лучшего его качество. И мы вынуждены закупать длинное льноволокно в Западной Европе, чтобы нивелировать эти проблемы.





Потому что, всё-таки, мы работаем, в большей степени – более 70% выпускаем на экспорт продукции. И есть контрактные обязательства. Для того, чтобы не срывать контракты, не терять имидж страны, как производителя льняной продукции, мы вынуждены покупать по значительно более дорогим ценам волокно в Западной Европе.

И, соответственно, несём определённые финансовые издержки.

Они влияют и на себестоимость производства, и на логистику.

Полотна Оршанского комбината сегодня признаны во всем мире.

Белорусские ткани в своих коллекциях используют известные модные дома и бренды.

И на предприятии рассчитывают на решение вопроса с качеством отечественного волокна. Начинается третий этап модернизации. Имея полностью обновленное производство, комбинат не может позволить себе потерять лицо.