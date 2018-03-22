Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией женской обуви «Марко»

Шагайте в ногу со временем в удобной, стильной и красивой обуви от «Марко». Этой весной модный бренд заставить трепетать даже самых привередливых модниц.

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

Мы постарались рассмотреть различные стилистические направления и удовлетворить потребности широкого круга наших покупателей. Интересные дизайнерские решения вы видите в молодёжных моделях, стиль и комфорт – в классике и сasual.

Ещё в прошлом сезоне дизайнеры привили барышням любовь к ботфортам. Сегодня на модном пьедестале – стрейчевые сапожки, которые не только облегают ногу, но и создают интересный силуэт. Современный глянец предлагает носить такие сапоги даже с летним платьем. Весенняя коллекция мужской обуви от «Марко» здесь.

Софья Пчёлко:

Классический представитель той пары, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Она подходит как молодым девушкам, так и деловой женщине, которая любит элитную обувь. Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?

Сказочных сверкающих туфелек достойна не только Золушка. С «Марко» украсить свои ножки блестящей обувью может каждая красавица. Настоящий писк – глиттер, жемчуг, камни вы найдете и в классике, и в моделях спорт-шик.

Идеально гладкая лакированная поверхность притягивает взгляды окружающих – еще один способ выделиться из толпы. Дизайнеры покрыли лаком туфли-лодочки, лоферы и ботинки. Выполненная из недорогих, но качественных материалов обувь, позволит выглядеть сногсшибательно и сэкономит бюджет.

Софья Пчёлко:

Дерево и пробка – популярные материалы в трендовых коллекциях будущего лета. В своей коллекции «Марко» мы так же представляем обувь, в данном случае с фактурой подошвы – пробка. Браво! Восторженные возгласы и комплименты обеспечены в шикарной обуви одноимённого бренда «Браво», разработанного компанией «Марко». Обувь, как драгоценные украшения – смелые дизайнерские «проделки» со статусом «премиум».