Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией женской обуви «Марко»

Шагайте в ногу со временем в удобной, стильной и красивой обуви от «Марко». Этой весной модный бренд заставить трепетать даже самых привередливых модниц.
Шагайте в ногу со временем в удобной, стильной и красивой обуви от «Марко». Этой весной модный бренд заставить трепетать даже самых привередливых модниц.
Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Мы постарались рассмотреть различные стилистические направления и удовлетворить потребности широкого круга наших покупателей. Интересные дизайнерские решения вы видите в молодёжных моделях, стиль и комфорт – в классике и сasual.
Ещё в прошлом сезоне дизайнеры привили барышням любовь к ботфортам. Сегодня на модном пьедестале – стрейчевые сапожки, которые не только облегают ногу, но и создают интересный силуэт. Современный глянец предлагает носить такие сапоги даже с летним платьем.
Весенняя коллекция мужской обуви от «Марко» здесь.
Софья Пчёлко:
Классический представитель той пары, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Она подходит как молодым девушкам, так и деловой женщине, которая любит элитную обувь.
Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?
Сказочных сверкающих туфелек достойна не только Золушка. С «Марко» украсить свои ножки блестящей обувью может каждая красавица. Настоящий писк – глиттер, жемчуг, камни вы найдете и в классике, и в моделях спорт-шик.
Идеально гладкая лакированная поверхность притягивает взгляды окружающих – еще один способ выделиться из толпы. Дизайнеры покрыли лаком туфли-лодочки, лоферы и ботинки. Выполненная из недорогих, но качественных материалов обувь, позволит выглядеть сногсшибательно и сэкономит бюджет.
Софья Пчёлко:
Дерево и пробка – популярные материалы в трендовых коллекциях будущего лета. В своей коллекции «Марко» мы так же представляем обувь, в данном случае с фактурой подошвы – пробка.
Браво! Восторженные возгласы и комплименты обеспечены в шикарной обуви одноимённого бренда «Браво», разработанного компанией «Марко». Обувь, как драгоценные украшения – смелые дизайнерские «проделки» со статусом «премиум».
Софья Пчёлко:
Бренд «Браво», в котором наиболее ярко отражены все мировые модные тенденции, самые интересные цветовые сочетания, модная фурнитура, интересные модные модели линейки спорт-шик, интересная фурнитура. Обратите внимание какая подошва, новый фасон на шпильке появился в нашей коллекции. Я надеюсь, что нашим белорусским модницам он понравится.