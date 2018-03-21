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Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта

21 марта 2018 07:14
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Новости Беларуси. Чтобы помнили! 22 марта в эфире телеканала СТВ выйдет один из самых знаковых и трагических фильмов XX века – военная драма режиссера Элема Климова «Иди и смотри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его основе – трагедия белорусской деревни Хатынь и история о белорусском мальчике Флере, который становится свидетелем ужасов карательных экспедиций нацистов. За два дня из жизнерадостного ребенка он превращается в седого старика.

Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта-1

Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта-3

20 марта в минском Доме кино была показана отреставрированная и переведенная в цифровой формат советская кинолента.

«Мурашки по коже». В Минске показали отреставрированную версию легендарного фильма «Иди и смотри»

Телеканал СТВ получил первоочередные права на показ кинокартины, входящей в список пятидесяти лучших военных фильмов в истории кинематографа. Разрешение на безвозмездное использование художественного фильма дал киноконцерн «Мосфильм».

Кинокартина «Иди и смотри» выйдет в эфир в 20.35 – сразу после специального репортажа, посвященного 75-летию хатынской трагедии.

Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта-6

Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта-8

# Культура # Фотофакт # «Иди и смотри» Элема Климова. Отреставрированная драма на СТВ

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