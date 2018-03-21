Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта

Новости Беларуси. Чтобы помнили! 22 марта в эфире телеканала СТВ выйдет один из самых знаковых и трагических фильмов XX века – военная драма режиссера Элема Климова «Иди и смотри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его основе – трагедия белорусской деревни Хатынь и история о белорусском мальчике Флере, который становится свидетелем ужасов карательных экспедиций нацистов. За два дня из жизнерадостного ребенка он превращается в седого старика.