Отреставрированная кинолента режиссёра Элема Климова «Иди и смотри» выйдет в эфир телеканала СТВ 22 марта

Новости Беларуси. Чтобы помнили! 22 марта в эфире телеканала СТВ выйдет один из самых знаковых и трагических фильмов XX века – военная драма режиссера Элема Климова «Иди и смотри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его основе – трагедия белорусской деревни Хатынь и история о белорусском мальчике Флере, который становится свидетелем ужасов карательных экспедиций нацистов. За два дня из жизнерадостного ребенка он превращается в седого старика.
20 марта в минском Доме кино была показана отреставрированная и переведенная в цифровой формат советская кинолента.
«Мурашки по коже». В Минске показали отреставрированную версию легендарного фильма «Иди и смотри»
Телеканал СТВ получил первоочередные права на показ кинокартины, входящей в список пятидесяти лучших военных фильмов в истории кинематографа. Разрешение на безвозмездное использование художественного фильма дал киноконцерн «Мосфильм».
Кинокартина «Иди и смотри» выйдет в эфир в 20.35 – сразу после специального репортажа, посвященного 75-летию хатынской трагедии.