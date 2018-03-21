Помощник Президента взял под личный контроль капремонт в одном из домов Минска. Владимир Карпяк провёл приём граждан

Новости Беларуси. Несколько часов для решения десятков проблем. В Октябрьском районе столицы жителей выслушал помощник Президента – главный инспектор по Минску Владимир Карпяк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили о строительстве метро, благоустройстве дворов и создании новых рабочих мест. Под личный контроль помощник Президента взял капитальный ремонт в одном из домов по улице Бобруйская, а также вопрос улучшения жилищных условий.

Иван Жуковский:

Сегодня мы пришли и сказали, что проект, который мы инициировали, мы подали в инновационный фонд Мингорисполкома. Поскольку Владимир Валентинович имеет техническое образование, с ним комфортно общаться, потому что он понимает, о чем идет речь. Все, что мы хотели, мы получили.

Владимир Карпяк, помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Минску:

Кому-то удобно по месту жительства прийти на прием. Кто-то не может оставить своих детей и так далее, это показывает, что люди записываются. Имеется возможность прийти на прием в исполком, но, тем не менее, в районы тоже обращаются, люди приезжают.