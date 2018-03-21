Прямой эфир

Помощник Президента взял под личный контроль капремонт в одном из домов Минска. Владимир Карпяк провёл приём граждан

21 марта 2018 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несколько часов для решения десятков проблем. В Октябрьском районе столицы жителей выслушал помощник Президента – главный инспектор по Минску Владимир Карпяк, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помощник Президента взял под личный контроль капремонт в одном из домов Минска. Владимир Карпяк провёл приём граждан-1

Говорили о строительстве метро, благоустройстве дворов и создании новых рабочих мест. Под личный контроль помощник Президента взял капитальный ремонт в одном из домов по улице Бобруйская, а также  вопрос улучшения жилищных условий. 

Иван Жуковский:
Сегодня мы пришли  и сказали, что проект, который мы инициировали, мы подали в инновационный фонд Мингорисполкома. Поскольку Владимир Валентинович имеет техническое образование, с ним комфортно общаться, потому что он понимает, о чем идет речь. Все, что мы хотели, мы получили.

Помощник Президента взял под личный контроль капремонт в одном из домов Минска. Владимир Карпяк провёл приём граждан-4

Владимир Карпяк, помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Минску:
Кому-то удобно по месту жительства прийти на прием. Кто-то  не может оставить своих детей и так далее, это показывает, что люди записываются. Имеется возможность прийти на прием в исполком, но, тем не менее, в районы тоже обращаются, люди приезжают.

Помощник Президента взял под личный контроль капремонт в одном из домов Минска. Владимир Карпяк провёл приём граждан-7

На встречи с жителями, как правило, приглашают представителей различных городских служб. Так, некоторые вопросы решаются на месте, по другим требуется более детальное разбирательство.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Владимир Карпяк # Иван Жуковский

Другие новости рубрики

Все новости
«В таком не стыдно пройти по улице Парижа»: как в Беларуси делают одежду из льна
21 марта 2018 20:08

«В таком не стыдно пройти по улице Парижа»: как в Беларуси делают одежду из льна

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту
21 марта 2018 20:07

Какова Франция на вкус? Минск присоединился к мировому гастрофесту

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»
21 марта 2018 19:49

Мама «солнечного ребёнка»: «Материнское сердце подскажет, что это твой ребёночек. Долгожданный»