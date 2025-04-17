Банки Германии отказываются инвестировать в оборонную промышленность
Европейские чиновники утопают в грезах милитаризма. Изо дня в день экономический потенциал предприятий падает, благосостояние граждан уменьшается, в то время как оборонный бюджет продолжает расти. И такая тенденция совсем не волнует власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава ведущего оборонного концерна Германии выступил с предложением нарастить военные расходы Евросоюза до триллиона евро к концу десятилетия. Согласно планам, уже ведется расширение производства и увеличение военного контингента.
Но все эти оборонные стратегии легко могут остаться лишь на бумаге. Пока в Берлине политики делят министерские портфели, инвесторы начинают отказываться от агрессивного курса войны. Восемь крупных немецких банков заявили об отказе инвестировать в оборонную промышленность по соображениям этики, даже несмотря на резкий рост акций оружейных компаний.
Финансисты подчеркнули, что не будут вкладываться в предприятия, получающие более 3-5 % выручки от производства и продажи оружия. По их мнению, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.
Райнер Ротфусс, член бундестага (Германия):
Мы всегда должны помнить, что военные расходы в конечном итоге поддерживаются налогами. Если мы хотим увеличить военные инвестиции, нам придется повысить налоги для физических и юридических лиц или сократить другие расходы и снизить их приоритетность, например, образование, исследования и разработки. Я глубоко сожалею о политике правительства в этом вопросе.
Остается открытым вопрос, как в условиях экономической рецессии федеральное правительство планирует закрывать свои военные амбиции. Трехлетнее правление Олафа Шольца завершается, однако созданные им проблемы не исчезнут. Пресловутый немецкий автопром ежегодно закрывает десятки заводов, тысячи работников теряют свои рабочие места, а инвесторы активно релоцируют за рубеж свой капитал.