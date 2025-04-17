Европейские чиновники утопают в грезах милитаризма. Изо дня в день экономический потенциал предприятий падает, благосостояние граждан уменьшается, в то время как оборонный бюджет продолжает расти. И такая тенденция совсем не волнует власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ведущего оборонного концерна Германии выступил с предложением нарастить военные расходы Евросоюза до триллиона евро к концу десятилетия. Согласно планам, уже ведется расширение производства и увеличение военного контингента.

Но все эти оборонные стратегии легко могут остаться лишь на бумаге. Пока в Берлине политики делят министерские портфели, инвесторы начинают отказываться от агрессивного курса войны. Восемь крупных немецких банков заявили об отказе инвестировать в оборонную промышленность по соображениям этики, даже несмотря на резкий рост акций оружейных компаний.

Финансисты подчеркнули, что не будут вкладываться в предприятия, получающие более 3-5 % выручки от производства и продажи оружия. По их мнению, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.