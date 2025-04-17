Именно Александр Лукашенко и Владимир Путин оказались самыми популярными иностранными лидерами в Молдове. Президентам Беларуси и России в этой стране доверяют более 51 % респондентов – участников исследования, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С существенным отрывом и 34 % на третьем месте американский президент Дональд Трамп. Этот же опрос показал, что среди населения Молдовы преобладает негативное восприятие действующей власти. Большинство респондентов, а именно 73 %, считают, что нынешнее руководство Молдовы преследует собственные интересы.

И это, очевидно, итог европеизации Молдовы, или, как власть называет, «Европейского выбора», который лишь усилил раскол в обществе и кризис в экономике. Ранее Кишинев объявил о своем выходе из Содружества Независимых Государств.