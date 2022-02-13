Заводы выделяют транспорт, а в поликлиниках помогают студенты. Как медики в Могилёве борются с заразным «омикроном»?

Новости Беларуси. Самыми популярными фото в сети на неделе стали снимки очередей в поликлиниках. Минздрав фиксирует новые суточные рекорды больных коронавирусной инфекцией, а заразный «омикрон» не щадит и часто сваливает с ног всю семью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, к такому коронавирусному повороту медики были готовы. О том, что в конце января Беларусь накроет новая волна, специалисты предупреждали заранее, и медики, вооружившись терпением, вновь на передовой. Как поликлиники справляются с наплывом пациентов и почему врачи так не любят понедельники, расскажет Юлия Мычка.

Стоматолог Антонина Французова покидает поликлинику. Сегодня ей закрыли больничный лист, и, что неожиданно, эта процедура заняла всего 15 минут, а вот прорваться на первый прием было непросто.

Антонина Французова, жительница Могилева:

Сегодня я довольна работой поликлиники, но я прихожу в четвертый или пятый раз. Была ситуация, когда я полтора часа на лестнице стояла, потом в фойе поднялась. Был день, когда было очень сложно. День на день не приходится, но последние два раза свободнее, лучше. Может, пациентов меньше. Мне кажется, стало работать больше кабинетов.

То, что количество пациентов стало стремительно расти, могилевские медики заметили две недели назад. Буквально за четыре дня очереди в этих коридорах выросли в несколько раз. Чтобы справиться с наплывом пациентов в амбулаториях, пришлось расширить «грязные зоны». В Могилевской центральной поликлинике под эти цели отдали весь второй этаж.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Могилевской городской центральной поликлинике под «грязную зону», где ведется прием больных с симптомами ОРВИ, отведен целый второй этаж. В пятницу, это считается тяжелым днем, здесь работает около 10 кабинетов. Как мы видим, люди есть, но около 2-3 человек стоят под дверями, ждут приема врача.

Самый сложный день недели – понедельник. Он и в обычной жизни врачей всегда был рекордсменом по количеству больных. А сейчас, когда «омикрон» атакует, врачам приходится работать в режиме нон-стоп. Чтобы разгрузить больничный час пик, кабинеты экстренной помощи теперь работают и в выходные дни.

Алла Ляхович, заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники:

Что касается медицинских работников, во-первых, мы во всех учреждениях максимально привлекаем на красные зоны врачей всех специальностей. Есть врачи не только общей практики. Это и врачи узких специальностей, и физиотерапевты, и гинекологи. Спасибо большое медикам, которые активно участвуют во всем этом, не отказываются, им пришлось перепрофилироваться немного. Есть даже учреждения, где стоматологов пришлось привлекать к медицинской помощи. Это для них несколько непривычная функция, тем не менее они справляются.

Больных больше, но тем, кто заболел, легче, отмечают медики. «Омикрон» хоть и очень заразный, но уступает «дельте» в агрессивности течения. Пока основной удар на себя приняли поликлиники. На стороне медиков – отработанная тактика лечения и вакцина. Тех, кто болеет дома, обслуживают контактные бригады.

Сейчас, конечно, подъем заболеваемости, поэтому у нас ездит две бригады. На каждую – от 30 до 40 вызовов каждый день.

Медикам помогают предприятия, а это плюс 15 дополнительных автомобилей для контактных бригад, которые ежедневно колесят по городу.

Ирина Павчина, врач контактной бригады Могилевской центральной поликлиники:

И слава богу. Большое спасибо нашей администрации города, нашим заводам, всем, кто нам помогает с машинами, потому что на машинах скорой помощи мы бы никогда в жизни такое количество вызовов не смогли бы обслужить. В этой ситуации необходимы дополнительные силы. В Могилевской области значительный рост заболевших ковидом среди детей. Врачам помогают интерны.

Анна Бараночникова, главный врач Могилевской детской поликлиники № 4:

Мы ожидали, что будет подъем заболеваемости как вирусными инфекциями, так и COVID-19, поэтому мы заранее готовились к этому, как и все другие учреждения. Что касается нашей поликлиники, то у нас для больных выделена «грязная зона». Мы ее перепрофилировали, целый этаж сделали. К сожалению, с подъемом общей заболеваемости у нас болеют и дети сотрудников, и сами сотрудники. Поэтому, как ни кстати, к нам пришла на помощь молодая гвардия, врачи-интерны.

Мы к этим костюмам уже привыкли. Они для нас как вторая кожа. Единственное, что потеют экраны очень сильно.

Алину «грязной зоной» не напугаешь. Она одна из первых, кто откликнулся на призыв старших коллег о помощи. Адаптироваться к работе в условиях пандемии было сложно только во время первой практики. Сейчас же, когда в глазах родителей мелькает нотка недоверия, применять приходится не только медицинскую теорию, но и основы психологии.