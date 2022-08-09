Прямой эфир

Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности

09 августа 2022 22:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. XXIX День белорусской письменности пройдет в Добруше, на родине классика белорусской литературы Ивана Шамякина. Единой тематикой всех мероприятий станет Год исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности-1

Основные праздничные дни, 3 и 4 сентября, наполнят фестиваль книги, спортивные и игровые площадки, интерактивные выставки. Всего около 20 различных локаций. Ярким моментом обещает стать финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Он пройдет накануне праздника и будет записан в студии нашего телеканала. А откроет День белорусской письменности научно-просветительская экспедиция «Дарога да святыняў».  

Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:  
Год исторической памяти – это тема, которая будет отражена практически во всех мероприятиях, начиная от концертной программы, от открытия, закрытия. Это проекты, которые будут презентовать в ходе Дня белорусской письменности, накануне Дня белорусской письменности. Подготовка идет полным ходом. Организовываются работы как на территории города, так и по всей области.  

Одним из главных событий Дня белорусской письменности также станет открытие памятника Ивану Шамякину. Его установят на центральной площади Добруша.

# День белорусской письменности # общество # Игорь Бузовский # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О спецоперации в Украине было известно заранее? Ответил Андрей Лазутин
09 августа 2022 22:04

О спецоперации в Украине было известно заранее? Ответил Андрей Лазутин

Ведущие общественные организации и политики. Кого собрал вместе форум патриотических сил?
09 августа 2022 21:58

Ведущие общественные организации и политики. Кого собрал вместе форум патриотических сил?

Игорь Луцкий о 2020-м: «Если бы не жёсткая воля Президента, было бы очень сложно»
09 августа 2022 21:52

Игорь Луцкий о 2020-м: «Если бы не жёсткая воля Президента, было бы очень сложно»