Более 20 интересных локаций. Рассказываем, как будет проходить День белорусской письменности

Новости Беларуси. XXIX День белорусской письменности пройдет в Добруше, на родине классика белорусской литературы Ивана Шамякина. Единой тематикой всех мероприятий станет Год исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные праздничные дни, 3 и 4 сентября, наполнят фестиваль книги, спортивные и игровые площадки, интерактивные выставки. Всего около 20 различных локаций. Ярким моментом обещает стать финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Он пройдет накануне праздника и будет записан в студии нашего телеканала. А откроет День белорусской письменности научно-просветительская экспедиция «Дарога да святыняў».

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Год исторической памяти – это тема, которая будет отражена практически во всех мероприятиях, начиная от концертной программы, от открытия, закрытия. Это проекты, которые будут презентовать в ходе Дня белорусской письменности, накануне Дня белорусской письменности. Подготовка идет полным ходом. Организовываются работы как на территории города, так и по всей области.

Одним из главных событий Дня белорусской письменности также станет открытие памятника Ивану Шамякину. Его установят на центральной площади Добруша.