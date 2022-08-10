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Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях?

10 августа 2022 06:17
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Новости Беларуси. Аграриям Брестской области убирать урожай помогают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свободное от основной работы время вместе с хлеборобами в полях и 31 сотрудник МЧС.

Они работают в качестве комбайнеров, их помощников, трудятся операторами на зерносушильных комплексах. Некоторые из них уже имеют большой опыт работы в поле. В целом же в области, впрочем как и по всей стране, уборочная – командная работа. Так, в регионе технику для помощи в уборке урожая перебросили в северные районы.

Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях?-1

Всего в процессе занято 1 350 комбайнов. В 2022 году область почти на 10 % обновила парк. В ближайшие три года комплект зерноуборочной техники планируется обновить на 30 %.

Сотрудник МЧС уже много лет помогает в уборке хлеба. Что общего у этих профессий? Подробнее здесь.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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