Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях?

Новости Беларуси. Аграриям Брестской области убирать урожай помогают спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свободное от основной работы время вместе с хлеборобами в полях и 31 сотрудник МЧС.

Они работают в качестве комбайнеров, их помощников, трудятся операторами на зерносушильных комплексах. Некоторые из них уже имеют большой опыт работы в поле. В целом же в области, впрочем как и по всей стране, уборочная – командная работа. Так, в регионе технику для помощи в уборке урожая перебросили в северные районы.