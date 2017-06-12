Гуманитарный груз из Беларуси весом 58 т и стоимостью 117 тысяч рублей передан миссии Красного Креста в Украине

Новости Беларуси. Белорусский гуманитарный груз передан миссии Красного Креста в Украине. Представители организации обеспечат доставку помощи в пострадавшие районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобильная колонна МЧС прибыла в поселок Чайки Киевского района несколько часов назад. Груз весит 58 тонн. Это продукты питания и гигиенические средства. Общая стоимость составила около 117 тысяч рублей.

О том, что Беларусь окажет помощь Украине, заявил Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко в Чернобыле 26 апреля 2017 года. Уже 4 мая соответствующие решения были приняты на уровне правительства: конкретные задачи получили руководители целого ряда белорусских предприятий и ведомств. На решение всех формальностей ушло около месяца.