Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 11.06: Виолетта Борисевич и Евгений Крыжановский

Это новое кулинарное шоу «Большая удача», в котором победители игры «Евроопт» «Удача в придачу!» сражаются за звание самого гостеприимного хозяина. Правила игры простые: каждый хозяин должен приготовить ужин из трех блюд и уложиться в 150 белорусских рублей. Голосование за лучшего хозяина проходит в социальных сетях, а значит победителя выбирают телезрители. Смотрите наше шоу внимательно.

Итак, это подъезд нашей хозяйки Виолетты Борисевич. И как любой поход в гости в XXI веке, наш поход начинается с домофона.