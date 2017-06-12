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Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 11.06: Виолетта Борисевич и Евгений Крыжановский

12 июня 2017 09:12
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Это новое кулинарное шоу «Большая удача», в котором победители игры «Евроопт» «Удача в придачу!» сражаются за звание самого гостеприимного хозяина. Правила игры простые: каждый хозяин должен приготовить ужин из трех блюд и уложиться в 150 белорусских рублей. Голосование за лучшего хозяина проходит в социальных сетях, а значит победителя выбирают телезрители. Смотрите наше шоу внимательно.

Итак, это подъезд нашей хозяйки Виолетты Борисевич. И как любой поход в гости в XXI веке, наш поход начинается с домофона.

# общество # Проекты СТВ # Кулинарное шоу «Большая удача»

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