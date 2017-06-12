В Минске выбирали лучшего асфальтобетонщика: Ростислав Крук – о тонкостях своей профессии

Чтобы сделать качественное дорожное покрытие от рабочего требуется мастерство и большой труд. За дороги Минска можно быть спокойными. Ведь на них трудится Ростислав Крук. Мужчина стал победителем городского смотра-конкурса «Минский мастер-2017» по профессии «Асфальтобетонщик».

Ростислав скромничает, но признаётся: ничего трудного для него на конкурсе не было. Сперва Ростислав преодолел теоретический конкурс, где были вопросы с подвохом. А затем продемонстрировал компетентному жюри свои профессиональные умения на практике.

Класть асфальт – дело непростое. Работа тяжёлая и шумная. Но наш герой предан ей вот уже 9 лет. В профессию Ростислав пришёл случайно. Как-то раз попробовал себя в качестве дорожного рабочего ради интереса и уже не захотел заниматься чем-то другим.

Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.