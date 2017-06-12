«Есть отдельные вопросы, но все идет в штатном режиме»: централизованное тестирование стартовало в Беларуси
Новости Беларуси. Абитуриенты написали первое ЦТ. 12 июня знания проверяли по белорусскому языку. Конверты с заданиями вскрыли ровно в 11 утра. В час дня бланки были собраны на обработку. Результаты будут известны в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:
Сегодня сдают почти 28500 абитуриентов белорусский язык. Мы побывали в аудиториях, побывали при приеме документов. Все идет организовано, дети знают все требования, которые необходимы при проведении тестирования. Поэтому по поводу организации я уверен в том, что во всех пунктах такая организация, как и здесь.
Это ЦТ сдавали по новым правилам. В нынешней вступительной кампании абитуриентам разрешено сдавать четыре предмета, а не три, как это было ранее. По результатам каждый сможет выбрать именно те дисциплины, общий балл по которым оказался наиболее высоким. Кроме того, сертификаты действительны будут и в 2018 году.
Всего в Беларуси 41 пункт сдачи тестирования. Все они сегодня приняли абитуриентов.
Павел Пинчук, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
По поводу нарушений есть, конечно, какие-то отдельные вопросы (кто-то паспорт, например, забыл, еще какие-то вопросы), но все идет в штатном режиме.
Система централизованного тестирования максимально исключает возможные подтасовки, нарушения. Плюс участие Комитета государственного контроля, который наблюдает за всем процессом. Около 200 человек по всей республике задействованы.
В списке ЦТ – 11 учебных дисциплин. По традиции самыми популярными предметами стали русский язык и математика. Всего для прохождения централизованного тестирования зарегистрировалось более 90 тысяч человек.
Следующее испытание – по русскому языку – пройдет 14 июня.