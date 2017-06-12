«Есть отдельные вопросы, но все идет в штатном режиме»: централизованное тестирование стартовало в Беларуси

Новости Беларуси. Абитуриенты написали первое ЦТ. 12 июня знания проверяли по белорусскому языку. Конверты с заданиями вскрыли ровно в 11 утра. В час дня бланки были собраны на обработку. Результаты будут известны в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний:

Сегодня сдают почти 28500 абитуриентов белорусский язык. Мы побывали в аудиториях, побывали при приеме документов. Все идет организовано, дети знают все требования, которые необходимы при проведении тестирования. Поэтому по поводу организации я уверен в том, что во всех пунктах такая организация, как и здесь.

Это ЦТ сдавали по новым правилам. В нынешней вступительной кампании абитуриентам разрешено сдавать четыре предмета, а не три, как это было ранее. По результатам каждый сможет выбрать именно те дисциплины, общий балл по которым оказался наиболее высоким. Кроме того, сертификаты действительны будут и в 2018 году.

Всего в Беларуси 41 пункт сдачи тестирования. Все они сегодня приняли абитуриентов.