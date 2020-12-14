Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя

Новости Беларуси. Мядельский территориальный центр социального обслуживания получил помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Средства индивидуальной защиты почти на 10 тысяч рублей передало в дар предприятие, которое специализируется на производстве санитарно-гигиенических товаров. Все они будут распределены среди тех, кому действительно нужна помощь. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Мядельскому территориальному центру социального обслуживания населения гуманитарная помощь пришлась очень кстати. Здесь на днях получили почти 15 тысяч масок и средств личной гигиены.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Специалисты центра понимают: когда имеешь дело с пенсионерами, нужно быть особенно осторожным. Они в группе риска. А значит, наличие масок и перчаток обязательно. Поэтому очередная помощь в виде средств защиты пришлась очень кстати.