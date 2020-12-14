Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя
Новости Беларуси. Мядельский территориальный центр социального обслуживания получил помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Средства индивидуальной защиты почти на 10 тысяч рублей передало в дар предприятие, которое специализируется на производстве санитарно-гигиенических товаров. Все они будут распределены среди тех, кому действительно нужна помощь.
Подробности в материале Анастасии Кончиц.
Мядельскому территориальному центру социального обслуживания населения гуманитарная помощь пришлась очень кстати. Здесь на днях получили почти 15 тысяч масок и средств личной гигиены.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Специалисты центра понимают: когда имеешь дело с пенсионерами, нужно быть особенно осторожным. Они в группе риска. А значит, наличие масок и перчаток обязательно. Поэтому очередная помощь в виде средств защиты пришлась очень кстати.
За безопасностью пенсионеров здесь следят внимательно. Несмотря на то, что в территориальном центре по-прежнему работает более десятка кружков, все правила безопасности при этом соблюдаются. Рабочие всегда в масках, есть антисептики.
Подробности смотрите в нашем видеоматериале.