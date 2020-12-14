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Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя

14 декабря 2020 14:17
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Новости Беларуси. Мядельский территориальный центр социального обслуживания получил помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Средства индивидуальной защиты почти на 10 тысяч рублей передало в дар предприятие, которое специализируется на производстве санитарно-гигиенических товаров. Все они будут распределены среди тех, кому действительно нужна помощь.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя-1

Мядельскому территориальному центру социального обслуживания населения гуманитарная помощь пришлась очень кстати. Здесь на днях получили почти 15 тысяч масок и средств личной гигиены.

Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя-4

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Специалисты центра понимают: когда имеешь дело с пенсионерами, нужно быть особенно осторожным. Они в группе риска. А значит, наличие масок и перчаток обязательно. Поэтому очередная помощь в виде средств защиты пришлась очень кстати.

Гуманитарная помощь от предприятия. Средства индивидуальной защиты передали соцработникам Мяделя-7

За безопасностью пенсионеров здесь следят внимательно. Несмотря на то, что в территориальном центре по-прежнему работает более десятка кружков, все правила безопасности при этом соблюдаются. Рабочие всегда в масках, есть антисептики.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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