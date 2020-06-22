Что делать, если соседи шумят и нарушают порядок

При покупке квартиры риелторы часто советуют обращать внимание на соседей. Жить под одной крышей с нарушителями порядка и спокойствия – удовольствие сомнительное, так же как и пытаться учить их уму разуму. За первые 5 месяцев в ЖКХ Центрального района Минска зафиксировали больше 24 тысяч заявок. Львиная доля обращений – жалобы на соседей. Артур Кожедуб, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»:

Основная масса претензий у людей друг к другу возникает в связи с перепланировками и переустройством жилых помещений, захватом мест общего пользования, проведением строительно-монтажных работ либо шумом во внеурочное время.

К списку можно добавить курение в подъезде, хулиганство и парковку на газонах. По каждой заявке работают разные специалисты. Андрей Барановский, адвокат:

В зависимости от ситуации и от вида самого правонарушения это могут быть органы санитарного контроля и надзора, предположим, захламляется общее помещение, либо районная администрация, либо ЖЭСы, ЖЭКи.

Уровень звука в квартирах меломанов измеряют с помощью специальных приборов. Он не должен превышать 55 децибел – это громкость заведенного авто. Тамбуры, заваленные посторонними вещами, могут проверить работники милиции и МЧС. Впрочем, навести порядок можно и самому. Если сосед превратил лестничную клетку в личный склад, убрать хлам поможет всего один звонок.

Артур Кожедуб:

Многим рекомендую БелВТИ, на текущий момент готовы забирать крупногабаритную технику абсолютно бесплатно. Можно их вызывать – ребята приедут, эвакуируют и вывезут. И людям не надо будет беспокоиться, что-либо спускать. То есть просто приедут и чужой холодильник вывезут? Артур Кожедуб:

Да.

Нередко на место событий выезжают и люди в форме. Самая популярная причина – бурное веселье после 11. Александр Безбородов, заместитель начальника отдела охраны и правопорядка Первомайского РОВД г. Минска:

Ежедневно поступает не менее четырех вызовов по данному направлению деятельности. После чего материал фиксируется и направляется в компетентные органы для принятия решения. Часто распространенными визитами является громкая музыка, крики и скандалы соседей.

Пик активности шумных соседей – ночь с пятницы на понедельник. Одного звонка в милицию зачастую хватает, чтобы выключить звук во всем доме. Но есть квартиры, в которых праздник не заканчивается никогда. Таким было жилище Виктора Кондратенко. Еще недавно мужчина встречался с правоохранителями чуть ли не каждый день. Виктор Кондратенко:

Приходили компании, собирались и выпивали. Было много замечаний со стороны соседей моих. Но благодаря Александру Сергеевичу, и пить бросил, и веду себя нормально, прилично. Последние полгода ни одного замечания не было.

В Первомайском районе таких квартир больше 60. Хозяева все как на одно лицо. И каждый уверяет, что стал на путь истинный. По крайней мере, до выходных. Между тем, штрафы за нарушение правил проживания плавают от 13 до 800 рублей. В исключительных случаях горе-соседа могут даже выселить. Впрочем, одно дело – написать жалобу, совсем другое – под ней подписаться. Как выяснилось, после приема заявки специалисты попросту не могут собрать доказательства нарушения.

Артур Кожедуб:

Соседи крайне негативно относятся к тому факту, что им надо давать свидетельские показания в отношении своих соседей. В устной беседе могут признать, что факт имел место быть, но подписывать какие-либо документы, доводить дело до суда и свидетельствовать в суде – они отказываются.

Очень часто после приема заявки специалисты попросту не могут собрать доказательства о нарушении. Однако далеко не всегда так страшен сосед, как про него рассказывают. Не так уже и редко личная обида толкает людей писать кляузы. Артур Кожедуб:

Довольно распространенное явление, причем в некоторых случаях имеет системный, такой закоренелый характер, когда люди обращаются годами в разные инстанции. Людям дано такое законодательное право, наша функция – проверять факты. Если факт не находит своего подтверждения, то мы людям дает соответствующие ответы или в дальнейшем, если факты многократно не подтверждаются, то прекращаем переписку.

Андрей Барановский:

Если будет установлен факт того, что лицо умышленно, зная о том, что нет никакого нарушения, нет никаких действий, ущемляющих его права, обратилось к соответственным органам, можно ставить вопрос о привлечении такого лица либо за ложный вызов, либо за ложное обращение.