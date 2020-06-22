Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомится с условиями жизни и службы десантников. Недавно в части прошла реконструкция. Обновили казармы, клуб и столовую.