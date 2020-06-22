Прямой эфир

Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду

22 июня 2020 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент ознакомится с условиями жизни и службы десантников. Недавно в части прошла реконструкция. Обновили казармы, клуб и столовую.  

Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду -1

Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду -3

Кроме того, главе государства продемонстрируют спецтехнику бригады: модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус»,  бронемашины «Кайман», подвижной инфоцентр, гаубицы и минометы. Все это отечественные разработки.  

Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду -6

Также запланировано общение с военнослужащими.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»
22 июня 2020 08:03

Анатолий Лаппо о 22 июня: «Эта дата достаточно трагическая, но в то же время героическая»

Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня
22 июня 2020 05:26

Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня
22 июня 2020 05:06

«Это всё очень трогательно, это всё очень скорбно». О подвиге защитников крепости вспоминают в Бресте 22 июня