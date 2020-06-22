Александр Лукашенко посещает 38-ю Брестскую десантную бригаду
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомится с условиями жизни и службы десантников. Недавно в части прошла реконструкция. Обновили казармы, клуб и столовую.
Кроме того, главе государства продемонстрируют спецтехнику бригады: модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус», бронемашины «Кайман», подвижной инфоцентр, гаубицы и минометы. Все это отечественные разработки.
Также запланировано общение с военнослужащими.