Проверили более 40 тыс. человек! Как с помощью ДНК-экспертизы вычислили белорусского маньяка из 90-х?

Татьяна Дубинич-Федорова, заместитель начальника управления судебно-биологических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Ни одно уголовное дело не проходит без назначения генетической экспертизы. Мы имеем очень развитую экспертизу, которая позволяет нам работать не только с такими хорошими биологическими следами, как кровь, слюна, сперма, но и с биологическими следами, оставленными при кратковременном контакте лица с каким-либо предметом. Так называемые скрытые, латентные следы. У нас в Комитете существует учет данных ДНК, на который помещаются все установленные нами следы и лица, проходящие по экспертизе. Эта база постоянно пополняется. Благодаря работе учета данных ДНК мы сверяем вновь полученные генотипы с имеющимися на учете данных ДНК.

Одним из последних таких громких раскрытий является раскрытие серии преступлений, совершенных в 1996-1999 годы неустановленным лицом в городах Витебск, Орша, Жодино, Борисов, сопряженных с сексуальными надругательствами над несовершеннолетними девочками. Результатов, которые были получены в 90-е годы, а также в 2010 году, было недостаточно для идентификации лица, которое совершило данное преступление.

И в 2024 году нам удалось получить результаты, на основании которых был сгенерирован генотип предполагаемого преступника. Это уже была работа Министерства внутренних дел. Они сами проводили поиск этих людей, которые попадали под эту категорию. Было проверено по учету более 40 тысяч лиц и поставлено учет более 30 тысяч лиц. В эту категорию проверяемых лиц попал и человек, который совершил данное преступление.